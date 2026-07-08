La Odisea: Elenco completo de la adaptación de Christopher Nolan

La Odisea, del poeta griego Homero, se transformará en película. Se trata de una cinta que los fans de Christopher Nolan esperan con ansia viva.

El primer adelanto fue revelado hace unas semanas y en él se pudo ver a Odiseo, el protagonista, y sus hombres enfrentándose a diversos retos para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya.

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¿Cuál es el elenco de La Odisea?

Después del reconocimiento internacional alcanzado por Oppenheimer, el director británico asumió el reto de adaptar para la gran pantalla uno de los relatos más emblemáticos de la literatura universal.

El elenco principal de La Odisea está conformado por un reparto de primer nivel:

Matt Damon como Odiseo (Odysseus)

Tom Holland como Telémaco (Telemachus)

Anne Hathaway como Penélope

Zendaya como Atenea

Robert Pattinson como Antínoo

Lupita Nyong’o como Helena de Troya y Clitemnestra

Charlize Theron como Calipso

Samantha Morton como Circe

Jon Bernthal como Menelao

John Leguizamo como Eumeo

Himesh Patel como Euríloco

Mia Goth como Melanto

Bill Irwin como Polifemo

Benny Safdie como Agamenón

¿Cuándo se estrena la película La Odisea de Christopher Nolan?

El estreno global de La Odisea está previsto para el 16 julio de 2026.

Sin duda alguna parece tenerlo todo para convertirse en una de esas películas que hacen historia.

Se trata de la primera vez que esta historia será llevada al cine.

¿De qué se trata La Odisea?

El poema épico compuesto por 24 cantos o rapsodias, sigue el viaje de Odiseo, conocido también como Ulises, en su intento por regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya.

Durante una travesía que se extiende por diez años, el protagonista enfrenta una serie de obstáculos que incluyen criaturas mitológicas, dioses, tormentas y desafíos que han dado forma a la cultura occidental. La finalidad de su odisea es volver con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

En la trama, Odiseo es el símbolo de la resistencia humana.

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