Causa de muerte de Bonnie Tyler, cantante de “Total Eclipse of the Heart”

La mañana de este jueves 9 de julio fue de sorpresa cuando se dio la noticia de la muerte de la cantante Bonnie Tyler, conocida mundialmente por el éxito Total Eclipse of the Heart, a los 75 años.

Familiares anunciaron públicamente el hecho mediante un comunicado en Instagram, ahí detallaron que la intérprete de Holding Out for a Hero falleció de forma inesperada mientras se encontraba internada en un hospital de Portugal.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad de la que estaba siendo tratada”, se pudo leer durante la madrugada de este jueves.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Bonnie Tyler?

La familia de la cantante galesa no dio mucha información sobre la enfermedad que padecía y que habría causado su fallecimiento; no obstante, el pasado 6 de mayo se dio a conocer que fue internada en un hospital de la ciudad de Faro, Portugal, para ser operada de emergencia por una cirugía intestinal.

Tras la intervención, la familia indicó que la cantante se estaba recuperando favorablemente. 48 horas después se dio a conocer que fue inducida a un coma. El 8 de junio, al cumplir 75 años, se informó que salió del coma y que continuaba en cuidados intensivos.

No obstante, la familia pidió privacidad y adelantó que posteriormente hablarían del tema.

¿Quién fue Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler, nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins, saltó a la fama en Reino Unido y Europa en la década de los setenta, antes de explotar en Estados Unidos y Latinoamérica.

Su momento de mayor fama lo tuvo en el año de 1983 cuando lanzó el éxito Total Eclipse of the Heart, la cual la llevó a ser reconocida por su potencia vocal en la industria. La canción se tradujo a varios idiomas, incluido al español donde se llama Eclipse total del amor.

Con el paso de los años seguía teniendo un nombre en la industria, pero éste se fue diluyendo. Hasta que llegó el año 2004 cuando renació su éxito Holding Out for a Hero en la película Shrek 2.

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