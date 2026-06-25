De Shakira a Ricardo Montaner: famosos que se unieron en apoyo de Venezuela tras terremotos

Los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela no solo provocaron una respuesta internacional de gobiernos y organismos de emergencia, también desataron una enorme ola de solidaridad entre artistas, cantantes, actores e influencers, quienes utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo compartir información oficial, además de promover ayuda para los miles de personas afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Las publicaciones de estas celebridades han alcanzado a millones de personas, convirtiéndose en una especie de herramienta para difundir campañas de ayuda monetaria, localizar a desaparecidos y combatir la desinformación.

🚨 | Shakira se pronunciou sobre o terremoto que atingiu a Venezuela, que já deixou oficialmente ao menos 188 mortos e 1.520 feridos.



Em publicação nos stories, a cantora escreveu:



“Crianças, mães e famílias inteiras estão sofrendo por causa desta tragédia devastadora na… pic.twitter.com/331bNQjLGi — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 25, 2026

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¿Qué famosos reaccionaron ante la tragedia en Venezuela?

Entre las figuras más reconocidas que expresaron públicamente su solidaridad por los sismos en Venezuela, se encuentran Shakira, Ricardo Montaner, Carlos Baute, Danny Ocean, Lele Pons, Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, Catherine Fulop, Alejandro Sanz, Thalía, Carlos Vives, Elena Rose, Joaquina, Chiquinquirá Delgado, Daniel Elbittar, Gaby Espino y el dúo Mau y Ricky.

Hay momentos en la vida, que debemos elegir

entre lo urgente y lo importante.



Hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante.

Activarnos es una forma de demostrar, para que estamos.



Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama…

y nosotros, tengamos… pic.twitter.com/JFCT126grG — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 25, 2026

Terremotos en Venezuela: ¿Cómo ayudan las celebridades en esta tragedia?

Las acciones van mucho más allá que las condolencias, Carlos Baute puso en sus redes sociales a disposición para compartir información oficial, teléfonos de emergencia, solicitudes para localizar a personas desaparecidas.

Lele Pons y Danny Ocean utilizaron sus plataformas para difundir mensajes de auxilio, promover cadenas de apoyo y pedir que únicamente se comparta información verificada para evitar rumores durante la crisis.

Por su parte de Shakira compartió enlaces para apoyar a organizaciones humanitraias que trabajan en la atención de los damnificados, mientras Joaquina pidió oraciones e invitó a colaborar con asociaciones de ayuda.

¿Qué mensajes comparten otros artistas ante tragedia en Vanezuela?

Ricardo Montaner expresó su preocupación con un mensaje de oración por Venezuela, mientras que Mau y Ricky manifestaron su solidaridad con quienes perdieron a familiares o quienes continúan esperando noticias de sus seres queridos.

Gaby, Spanic, Marjorie de Sousa, Catherine Fulop y otros artistas venezolanos también publicaron mensajes de aliento y utilizaron sus perfiles para ampliar información útil para los afectados.

La solidaridad también se volvió viral

En una tragedia donde las cifras de víctimas por los terremotos en Venezuela continúa actualizándose, las redes sociales se han convertido en un puente para conectar ayuda difundir centros de acopio y mantener informadas a las comunidades venezolanas dentro y fuera del país.

El respaldo de estas figuras demuestra que en momentos de crisis, el alcance de una publicación puede convertirse en una herramienta para salvar vidas, reunir familia y movilizar ayuda humanitaria.

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