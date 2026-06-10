¿Estamos perdiendo la batalla por la verdad? | Mario Campos

En esta edición de Primer Círculo, Mario Campos presenta su libro Batalla por la verdad. Cómo sobrevivir a la era de las fake news, una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad marcada por la desinformación, los algoritmos y la inteligencia artificial. A lo largo de la conversación, el autor explica cómo la velocidad de circulación de contenidos, la información en redes sociales y la desaparición de filtros tradicionales han transformado la manera en que las personas construyen su percepción de la realidad.

Campos sostiene que la verdad es fundamental para la toma de decisiones individuales y colectivas, desde el voto hasta la salud o las finanzas. Analiza fenómenos como la polarización política, la manipulación emocional y los incentivos económicos detrás de la difusión de noticias falsas. También advierte sobre los riesgos que plantea la inteligencia artificial, capaz de generar imágenes, videos y voces falsas con tener 3 segundos de la voz original.

Finalmente, propone herramientas para fortalecer el pensamiento crítico y verificar información que permita a ciudadanos e instituciones enfrentar los retos de la desinformación contemporánea.