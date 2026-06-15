Errores históricos que cambiaron al mundo | Punto de Fuga

La conversación aborda el ascenso del nazismo en Alemania, el fracaso del comunismo como modelo de organización social y las consecuencias de la Revolución Cultural china. También analizan casos fuera del ámbito político, como el avión supersónico Concorde, creado como una revolución tecnológica que terminó siendo inviable económicamente.

A lo largo del diálogo, ambos coinciden en que muchas iniciativas fracasan cuando sacrifican la libertad individual, ignoran los incentivos humanos o confunden ideales con mecanismos de control. El programa concluye con una reflexión sobre la diferencia entre una buena idea y un simple capricho, subrayando que el verdadero desarrollo requiere proyectos útiles, viables y compatibles con las necesidades reales de las personas.