La actriz de doblaje japonesa Yume Miyamoto habló sobre su trabajo en Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo, durante la CCXP México.

La actriz de doblaje japonesa Yume Miyamoto habló sobre su trabajo en Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo, durante la CCXP México. | Crunchyroll

Yume Miyamoto, la actriz de doblaje que da vida a Asa en Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo, dijo estar muy feliz de que su voz esté llegando al corazón de sus fans y que esta icónica serie de anime haya tenido fama a nivel internacional.

En entrevista para adn Noticias durante la CCXP México 2026, la seiyū japonesa señaló que es la primera vez que toca tierra azteza y al presentarse frente al público de la mano de Crunchyroll se dio cuenta de que su esfuerzo y el de todos sus compañeros, están rindiendo frutos.

“Es la primera vez que vengo a México y los seguidores me gritaron ‘Yume’, ‘Yume’, entonces me di cuenta de que mi voz sí está llegando a los fans”, dijo la actriz.

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Yume Miyamoto y los retos de interpretar a Asa

Yume Miyamoto destacó que uno de los más grandes retos al querer darle vida a Asa fue el de transitar de personajes discretos a una mujer muy fuerte y con mayor determinación.

Y es que Asa es una chica fuerte, tanto física como mentalmente. Asimismo, reconoció que se puso nerviosa debido a la importancia y reconocimiento de la obra, pero logró convertir la tensión en algo bueno.

Yume Miyamoto Yume Miyamoto en entrevista con adn Noticias (Crunchyroll)

Enseñanzas para Yume Miyamoto

Yume Miramoto mencionó que es muy gratificante ver el arduo trabajo que hace su equipo y seguir las enseñanzas de sus senpai en el set.

“Ahorita en el set hay muchos senpai, gente con mayor experiencia que yo, entonces yo puedo ver cómo ellos y ellas trabajan y me brindan mucho aprendizaje”.

Yume se lleva parte de México a Japón

Recalcó que tras esta gran experiencia de la CCXP México no se regresa a Japón con las manos vacías, sino con gran cantidad de emociones por parte de sus fans y promete que se seguirá esforzando en Yomi no Tsugai, así como proyectos próximos.

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