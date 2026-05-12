La “familia” crece: “Toretto” trabaja en series del universo “Rápidos y Furiosos”

Aunque ya son 10 películas de la saga “Rápidos y Furiosos”, todo parece indicar que para Vin Diesel, actor que da vida a Toretto en la franquicia, conquistar la pantalla grande no es suficiente.

De acuerdo con información del portal especializado Deadline, la plataforma de streaming Peacock, de NBC Universal, está desarrollando una serie basada en el universo cinematográfico de “Rápidos y Furiosos” y que será producida por Vin Diesel.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pero lo más sorprendente es que no serán ni una ni dos series, pues el propio Vin Diesel confirmó que en total serán cuatro las series que producirá para NCB Universal.

“La noticia que tengo hoy para ustedes es: Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Rápido y Furioso’”, fueron las palabras del actor que da vida a Dominic Toretto.

El universo “Rápidos y Furiosos” se expande

Vin Diesel fue el encargado de revelar los motivos que llevaron a la decisión de expandir el universo de “Rápidos y Furiosos” hacia el streaming y la televisión, asegurando que todo se hizo pensando en los fanáticos de la saga, que querían ver más de los personajes.

“(Los fans) querían que expandiéramos a los personajes y sus historia, por eso el deseo de entrar a la televisión”, añadió Diesel.

El protagonista de la saga de autos reconoció que llevar un mundo construido para el cine a la televisión no era fácil, por lo que eligió asesorarse con talento reconocido del mundo de la televisión. Para empezar, Mike Daniels (Sons of Anarchy) y Wolfe Coleman (Shades of Blue) serán los showrunners de la serie y también serán los encargados de escribir el episodio piloto de la primera serie.

Vin Diesel será el productor ejecutivo de la serie junto a Sam Vincent, a través de la productora One Race.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre la trama y los personajes que protagonizaran esta primera incursión de “Rápidos y Furiosos” en streaming y televisión.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.