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Así es como BTS disfrutó de la lucha libre en la Arena México

¡BTS ya es mexicano! El ARMY no solo pudo ver a la boy band en concierto, sino también en una función de lucha libre encabezada por Místico y Titán en la Arena México

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Por: Adriana Pacheco
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