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Así es como BTS disfrutó de la lucha libre en la Arena México
¡BTS ya es mexicano! El ARMY no solo pudo ver a la boy band en concierto, sino también en una función de lucha libre encabezada por Místico y Titán en la Arena México
Metadatos del artículo
Publicado
11/05/2026
🕐
14:21
Actualizado
🕐
14:22
Por:
Adriana Pacheco
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