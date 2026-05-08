Este fin de semana tenemos “casa llena” en la Ciudad de México (CDMX), pues se esperan varios eventos masivos esperados por los capitalinos y el resto de fanáticos que viajaron solo a la ciudad a escuchar a sus artistas favoritos.

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En adn Noticias te tenemos la lista completa de conciertos, las sedes, horarios e incluso el transporte en el que puedes llegar para no perderte ninguno de los eventos.

Los eventos de conciertos en CDMX

Estos son los Estadios y Auditorios que vibrarán este sábado 9 de mayo con K-Pop, reggaetón y baladas románticas:

BTS en el World Tour Arirang: En el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, a las 20:00 horas, con apertura desde las 16:00 horas

En el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, a las 20:00 horas, con apertura desde las 16:00 horas Cris MJ: En el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas

En el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas Carlos Rivera: En el Monumental Plaza de Toros México a las 21:00 horas

En el Monumental Plaza de Toros México a las 21:00 horas Edith Márquez: En el Auditorio Nacional a las 20:00 horas

Conciertos en foros y teatros de la CDMX del 9 de mayo

Lebanon Hanover: El dúo británico-alemán de post-punk/darkwave estará en el Pabellón del Palacio de los Deportes a las 20:30 horas

El dúo británico-alemán de post-punk/darkwave estará en el Pabellón del Palacio de los Deportes a las 20:30 horas El Consorcio: El grupo musical estará en el Teatro Metropólitan a las 19:00 horas

El grupo musical estará en el Teatro Metropólitan a las 19:00 horas Miles Davis 100: Viaje en el Jazz; la serie de conciertos estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas

la serie de conciertos estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas Chucho Rivas: El cantante y compositor mexicano estará en el Foro Puebla a las 20:00 horas

El cantante y compositor mexicano estará en el Foro Puebla a las 20:00 horas Francisco Céspedes: El cubano-mexicano se presentará en La Maraka a las 21:30 horas

El cubano-mexicano se presentará en La Maraka a las 21:30 horas Amatista Music Mx: Este grupo religioso estará en el Teatro del Pueblo a partir de las 13:00 horas

Transporte para trasladarte a tus conciertos en CDMX este 9 de mayo

Debido a que BTS y Carlos Rivera activarán dos sedes simultáneamente, el tránsito en la CDMX desde Viaducto hasta Mixcoac está a reventar por el caos.

Te sugerimos acudir en transporte público, utilizando la Línea 9 del Metro bajando en las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla o Velódromo y la Línea 2 del Metrobús en las paradas Iztacalco o UPIICSA.

Para la Plaza de Toros, lo ideal es bajarse en Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús o San Antonio y Mixcoac de la Línea 7 del Metro.