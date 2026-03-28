Anne Hathaway y Maryl Streep visitarán CDMX junto al resto del elenco de “El Diablo Viste a la Moda 2”

La película el “El Diablo Viste a la Moda 2” está cada vez más cerca de estrenarse a nivel internacional, por lo cual parte del cast principal del filme estará visitando la Ciudad de México (CDMX) y otras regiones del mundo como parte de la gira promocional que está realizando 20th Century Studios.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la compañía productora, que se dio a conocer que la capital de la República Mexicana encabeza la lista de las ciudades en las que iniciará la gira, esto previo al estreno mundial del filme que se tiene previsto para abril.

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¿Qué ciudades visitará el elenco de El Diablo Viste a la Moda?

De acuerdo con lo anunciado por 20th Century Studios, serán seis las ciudades en las que se estarán haciendo presentes Anne Hathaway, Maryl Streep y Emily Blunt, las cuales destacan como las protagonistas principales de “El Diablo Viste a la Moda 2”.

Sin embargo y más allá la visita la capital de nuestro país, se tiene previsto que la gira mundial de promoción de la secuela del filme que salió en el ya lejano 2006, continúe su recorrido en las siguientes ciudades:

Tokyo

Seoul

Shanghai

New York

Londres

¿Cuándo se estrena “El Diablo Viste a la Moda 2”?

De acuerdo con el anuncio oficial de la casa productora de la película, el regreso de Anne Hathaway y Maryl Streep como Andy Sachs y Miranda Priestly en “El Diablo Viste a la Moda 2”, está previsto para el próximo 30 de abril de este mismo 2026.

Es por ello que a pesar de que no se anunciaron fechas de la gira promocional de la película, se prevé que el elenco pueda visitar la CDMX a mediados del próximo mes de abril como parte de las actividades de marketing.

¿De qué tratará “El Diablo Viste a la Moda 2”?

Vale la pena mencionar que el filme “El Diablo Viste a la Moda 2" se centrará en el regreso de Andy Sachs al mundo de la moda, esto en medio un cambio generacional que está viviendo la industria y en donde Miranda Priestly tendrá un papel muy relevante.

El diablo viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno; fans esperan el regreso de Anne Hathaway y Emily Blunt

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