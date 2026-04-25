El actor de "Volver al Futuro", Christopher Lloyd, participó en la CCXP México 2026, donde habló un poco de su carrera profesional.

El actor de "Volver al Futuro", Christopher Lloyd, participó en la CCXP México 2026, donde habló un poco de su carrera profesional. | Adriana Pacheco | adn Noticias

Christopher Lloyd, quien es todo un referente en Hollywood, dio un mensaje a todos sus fanáticos mexicanos y amantes del cine, mientras los miraba a la cara: “No renuncien a las cosas que son más importantes para ustedes, para su alma y para su futuro”.

Durante su participación en la CCXP México 2026, el legendario actor de la trilogía de “Volver al Futuro” vio la emoción que emanaba de algunos de sus fans y cómo algunas de las lágrimas se escapaban. Estos sentimientos llegaron a él, por lo que dijo estar profundamente conmovido.

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Desde que Christopher Lloyd subió al escenario de la CCXP, los gritos y aplausos no cesaron. Y es que el actor comenzó a compartir parte de su carrera profesional y algunas enseñanzas.

¿Cuál es el personaje favorito de Christopher Lloyd?

De todos los personajes que ha interpretado, Christopher Lloyd afirmó que después de “Volver al Futuro” le apodaron el ‘Doc’, sin embargo, aunque es un personaje que ama, su favorito es el ‘Tío Lucas’ de “Los Locos Addams”, pues desde que tan solo era un niño le encantaba.

Recordó que cuando el tenía entre 8 y 10 años veía revistas que tenían caricaturas y le emocionaba el ‘Tío Lucas’, ya que aunque podía ser malvado, también le gustaba su carácter. Años después, mientras estaba en Los Ángeles recibió una llamada en la cual le preguntaron que si le gustaría interpretarlo en una película.

“Bueno, me siento muy afortunado de tener la oportunidad de interpretar a estos personajes...Cuando era mucho más joven, un actor en sus 20, yo no tenía idea de que yo estaría aquí, yo solo esperaba conseguir trabajo, de algún tipo. Esto va más allá de mi imaginación”, dijo con la voz quebrada.

Christopher Lloyd en la CCXP México 2026 A Christopher Lloyd se le quedó el apodo de el 'Doc' después de "Volver al Futuro", pero su personaje favorito es el 'El Tío Lucas'. (Adriana Pacheco | adn Noticias)

Christopher Lloyd en el papel de Emmett Brown

Sobre su papel de Emmett Brown, el ‘Doc’, recalcó que era una combinación de Albert Einstein y el director de orquesta británico Leopold Stokowski.

En el caso de Albert Einstein, el físico veía cosas que nadie más había pensado en su cabeza, sobre todo al hablar de cómo funciona el universo. Tenía la capacidad de ver cómo era el mundo y entenderlo.

A su vez, Christopher Lloyd dijo ser aficionado a la música clásica y reveló que tenía un disco de Leopold Stokowski, quien se caracterizaba por su cabello blanco.

Christopher Lloyd: “Crean en sí mismos”

Así como el ‘Doc’ que siempre está preocupado por las cosas que puedan afectar al futuro, Christopher Lloyd hizo un llamado a pensar en el porvenir.

“No renuncien a las cosas que son más importantes para ustedes, para su alma y para su futuro...Crean en sí mismos, no se den por vencidos".

Mencionó que a veces quizá se tendrá que ceder un poco, pero es imporante seguir ese camino hacia donde se quiere llegar.

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