“Mirror” de KID PHENOMENON registra éxito rotundo en YouTube

"Mirror" de KID PHENOMENON, que fue lanzada el pasado 1 de abril, tuvo gran éxito en YouTube tras superar el millón de visualizaciones a pocas horas de su estreno.

Desde su debut en 2023, el grupo baile y canto conformado por siete integrantes, ha posicionado todos sus sencillos en el top 5 de las listas de popularidad de Oricon, el medio más importante de medición de Japón, por lo que esta nueva melodía seguramente no será la excepción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

"Mirror", una melodía que conecta con la Generación Z

Para PHENOMENON, este nuevo sencillo tiene un toque nostálgico y representa un cambio de tono significativo, que ofrece una atmósfera suave y contemplativo en comparación con "Brak Flame", canción que está llena de energía.

De acuerdo con la agrupación, el tema melancólico está diseñada para conectar con la experiencia de la Generación Z, pues profundiza en las emociones contradictorias de la juventud, expresando los pensamientos reprimidos y los verdaderos sentimientos que a menudo permanecen sin ser expresados en un mundo cada vez más digital.

PSYCHIC FEVER, la sensación del J-Pop PSYCHIC FEVER lanzó Gelato, una canción que perfila para convertirse en todo un éxito durante el verano. 30 mayo, 2025

KID PHENOMENON están cada vez más arriba en la música

"Mirror" fue lanzado tras un periodo de importante crecimiento internacional para la banda, pues su participación en el SXSW 2026 en Austin, Texas, marcó un hito significativo.

KID PHENOMENON representa a la nueva cultura tokiota, el "TOKIO NEO POP". Los jóvenes talentos están listo para crear un nuevo fenómeno desde Japón para el mundo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

