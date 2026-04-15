AC/DC, Raphael y Soda Stereo ponen la fiesta en la CDMX; lista de los mejores conciertos este 15 de abril

La Ciudad de México (CDMX) vibra este 15 de abril con una cartelera que promete encender todos los escenarios: desde el poder del rock de AC/DC hasta la nostalgia de Soda Stereo y el romanticismo de Raphael.

Si estás buscando qué hacer hoy, la capital tiene opciones para todos los gustos, con conciertos en recintos como el Estadio GNP, Auditorio Nacional, Arena México y más.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de AC/DC en la CDMX?

La icónica banda AC/DC se presenta en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes de la capital. El show forma parte de su gira internacional y promete un espectáculo lleno de clásicos como Back in Black y Highway to Hell.

El concierto está programado para este miércoles 15 de abril, en punto de las 21:00 horas, por lo que se recomienda salir de casa con anticipación, en caso de que se presente tráfico vehicular.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional recibe a una de las voces más emblemáticas de la música en español, nos referimos al cantante Raphael. El intérprete de ‘Yo soy aquel’ regresa a la CDMX con un espectáculo cargado de éxitos y nostalgia.

El espectáculo dará comienzo en punto de las 20:30 horas.

Otros conciertos imperdibles en la CDMX este martes 15 de abril

La cartelera no termina ahí. También hay actividad en otros recintos importantes:

En el Palacio de los Deportes, se espera un evento musical verdaderamente icónico, el show que marca el regreso a los escenarios del fallecido líder de la banda argentina Soda Stereo, Gustavo Cerati.

El concierto que forma parte de la gira “ECOS”, hace uso de la tecnología para que los integrantes de Soda Stereo vuelvan a interpretar juntos temazos como ‘De música ligera’, ‘Trátame suavemente’, ‘Cuando pase el temblor’, entre muchos otros.

El show en el Palacio de los Deportes comienza en punto de las 20:00 horas.

Las mejores obras de teatro en la CDMX hoy 15 de abril

Si lo tuyo no es el concierto, la CDMX también tiene una amplia cartelera teatral. Desde comedias hasta dramas contemporáneos, recintos como el Teatro Insurgentes y el Teatro Metropólitan ofrecen funciones este martes.

Así Lo Veo Yo : Monólogo René Dupeyron: Nuevo Teatro Libanés, en punto de las 20:00 horas.

: Monólogo René Dupeyron: Nuevo Teatro Libanés, en punto de las 20:00 horas. El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas.

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas. Platanito Show: Foro Red Access, a las 20:00 horas.

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández : Palacio de Bellas Artes, en punto de las 20:00 horas.

: Palacio de Bellas Artes, en punto de las 20:00 horas. Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. ¡Oh, Karen! : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas. Asesinato para dos : Teatro Milán, a las 20:45 horas.

: Teatro Milán, a las 20:45 horas. Gaby Mendoza “La + Bonitaaa Tour”: Lunario Del Auditorio Nacional, a las 21:00 horas.

La CDMX no se detiene y este 15 de abril lo confirma con una oferta musical y cultural de alto nivel. Si estás buscando planes, los conciertos hoy en CDMX son la mejor opción para vivir la ciudad al máximo. Revisa horarios, boletos y prepárate para una noche que promete ser inolvidable.

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