Últimos días para visitar la tienda de 31 Minutos en CDMX

En México, 31 Minutos es una de las series más queridas y en los últimos años su éxito ha sido mayor y por ello, en la CDMX tendrán una pop-up store con mercancía del icónico programa y aquí te compartimos todos los detalles para que vayas ahorrando.

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Pop-up store de 31 Minutos

Como parte de la gira nacional Radio Guaripolo II se creó este espacio para los fans del noticiero más veraz de la televisión chilena. Pero esta mística tienda es más que eso, pues es ideal para quienes buscan piezas únicas bajo el sello de Vavava Shop. Podrás encontrar camisetas con los rostros de los personajes y objetos de colección, carteles en serigrafía y ediciones limitadas impresas a mano.

¿Cuándo y dónde esta la tienda de 31 Minutos?

La tienda se encuentra ubicada en General Prim 12 en la colonia Centro y el último día para ir es este 9 y 10 de abril, tiene un horario de las 13:00 a las 20:00 horas. Si tienes pensado ir te recomendamos llegar temprano debido a que la demanda de artículos es muy alta .

La CDMX se ha convertido en una segunda casa para 31 Minutos tras el éxito de la exposición Museo 31 en el Museo Franz Mayer y ahora Radio Guaripolo II ha agotado todas sus localidades en el Teatro Metropolitan y ha anunciado fechas en el Auditorio Nacional y en otras ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida y Cancún.

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