Camión de Conjunto Primavera sufrió aparatoso accidente en Valle de Bravo; hay lesionados

Este domingo 12 de abril trascendió que el camión en el que viajaba el Conjunto Primavera sufrió un aparatoso accidente vial, cuando perdió los frenos, mientras circulaba en Valle de Bravo, Estado de México (Edomex).

El grupo musical y su staff viajaban rumbo a Tuzantla, en el estado de Michoacán, donde iban a dar un show. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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Así fue el accidente del camión del Conjunto Primavera

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús en el que viajaba el Conjunto Primavera, liderado por Juan Domínguez Rosas, fundador, saxofonista y director musical, se quedó sin frenos.

🚨 Camión sin frenos causa accidente en #ValleDeBravo



🚍 La unidad impactó varios autos y una vivienda en el Barrio de Guadalupe.



🚑 Al menos cinco lesionados; servicios de emergencia ya atienden la zona. ⚠️ pic.twitter.com/b2W0p8iyHS — Factor Mx (@factormx_) April 12, 2026

El conductor perdió el control de la unidad, un autobús marca Dina, mientras descendía en una pendiente, por lo que terminaron por impactarse hasta con siete automóviles y tres casas en la zona del Barrio de Guadalupe, en Valle de Bravo, en el Estado de México. Al menos dos de las viviendas terminaron con daños severos. Por fortuna, el accidente no dejó víctimas mortales.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes del Conjunto Primavera?

A través de sus redes sociales, integrantes del Conjunto Primavera compartieron un mensaje para sus fans en el que explicaron que ellos no se encontraban en el autobús que chocó, pues en este vehículo viajaba únicamente parte de su staff.

En el mensaje, los famosos aseguraron que todos los integrantes de su staff se encuentran bien y que, por fortuna, no se registraron pérdidas humanas, únicamente pérdidas materiales.

Por su parte, la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez, informó en sus redes sociales que las siete personas lesionadas, en su mayoría adultos mayores, fueron trasladadas de inmediato a distintos hospitales para su valoración.

Igualmente, aseguró que a través de la Dirección de Obras Públicas brindarán apoyo para la reparación de los hogares que fueron afectados por el choque del autobús del Conjunto Primavera.