VIDEO: Difunden momento del accidente en concierto de Super Junior

El concierto por el 20° Aniversario de Super Junior en Seúl, Corea del Sur, se vio opacado por un accidente que dejó tres personas lesionadas, quienes se reportan estables y debido a que estos hechos son muy poco recurrentes, las imágenes del incidente se volvieron virales rápidamente.

El accidente ocurrió el domingo 5 de abril dentro del KSPO Dome, durante el encore del "Super Show 10". Ryeowook se acercó a las gradas para interactuar con el público, sin embargo una de las vallas de seguridad cedió, provocando que los fans cayeran del primer piso hasta el sótano.

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Momento exacto del accidente en concierto de Super Junior

En el video rápidamente difundido en redes sociales se observa cómo Ryeowook se acerca a los fans del primer piso, inclusive le agarra las manos a algunos seguidores. No obstante, la valla de seguridad cede debido al peso.

Visiblemente asustado, Ryeowook se lleva sus manos a la cabeza. Tras este hecho, los asistentes fueron evacuados y la agencia SM Entertainment asumió su responsabilidad y brindó atención a los heridos.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Los tres fans que cayeron recibieron atención médica inmediata y se les diagnosticaron contusiones y esguinces, por lo que requerían al menos dos semanas de reposo.

"Una vez más, inclinamos la cabeza en señal de disculpa hacia los heridos y hacia todos los asistentes por la preocupación causada por este inesperado accidente, y les pido disculpas sinceramente", se lee en el comunicado de la agencia.

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