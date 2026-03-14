Hollywood brilla este domingo con la noche del cine; horario y transmisión gratuita de los Oscar en México

La edición número 98 del Oscar 2026 se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, uno de los escenarios más icónicos de Hollywood. La ceremonia reunirá a las mayores estrellas del cine mundial y definirá cuáles películas dominaron la temporada de premios.

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En México, millones de espectadores podrán seguir la gala completamente gratis gracias a la transmisión de Azteca 7. La cobertura incluirá la alfombra roja, comentarios en vivo y análisis posterior, lo que convierte al evento en una de las noches más esperadas para los amantes del cine.

¿A qué hora exacta empieza todo en México?

La transmisión del Oscar 2026 inicia en México a las 4:00 p.m. (hora del centro) con la alfombra roja. Durante ese espacio se podrá ver la llegada de actores, directores y celebridades que desfilarán por el Dolby Theatre antes de la premiación.

La ceremonia oficial comienza a las 5:00 p.m. y suele durar entre 3 y 3:30 horas. Esto significa que el evento terminará alrededor de las 8:30 o 9:00 p.m., un horario ideal para seguirlo completo en familia o con amigos.

¿Cómo verla gratis en TV abierta y en internet?

Azteca 7 ofrecerá la cobertura completa del Oscar 2026 sin necesidad de suscripción. Es la opción más accesible para quienes no cuentan con televisión de paga o servicios de streaming.

Opciones para seguir la gala:



Televisión abierta: Sintoniza Azteca 7 en tu canal habitual

Sintoniza Azteca 7 en tu canal habitual Streaming gratuito: Disponible en el sitio web oficial del canal

Disponible en el sitio web oficial del canal Cobertura minuto a minuto: LiveBlog con ganadores y momentos virales

Aunque también existen transmisiones en TNT o plataformas como HBO Max, estas requieren suscripción. La señal abierta de Azteca sigue siendo la alternativa más sencilla para ver el evento en México.

¿Quién conduce la gala y quiénes la cubren desde México?

La ceremonia internacional del Oscar 2026 estará conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su participación en la edición anterior.

En la cobertura mexicana participará un equipo especializado de comentaristas que transmitirá desde Los Ángeles:



Ricardo Casares

Linet Puente

Pamela Cortés

Javier Ibarreche

El canal también ofrecerá un post-show especial después de la ceremonia, donde analizarán los discursos, sorpresas y momentos virales de la gala.

¿Cuáles son las películas y actores que más suenan?

La carrera por las estatuillas del Oscar 2026 llega muy cerrada en varias categorías, aunque algunas producciones dominan claramente las nominaciones.

Películas más nominadas:



Sinners – 16 nominaciones

One Battle After Another – 13 nominaciones

Frankenstein – 9 nominaciones

Marty Supreme – 9 nominaciones

Sentimental Value – 9 nominaciones

Entre los actores que compiten por Mejor Actor destacan:



Timothée Chalamet

Michael B. Jordan

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Wagner Moura

Mientras tanto, Jessie Buckley llega como favorita en Mejor Actriz tras dominar la temporada de premios con la película Hamnet.

Consejos prácticos para disfrutarla al máximo

Si planeas ver el Oscar 2026 completo, algunos tips pueden ayudarte a vivir mejor la experiencia:



Conéctate desde las 4:00 p.m. para no perder la alfombra roja

Prepara snacks o palomitas antes de que inicie la ceremonia

Sigue redes sociales para comentar en tiempo real

Consulta el LiveBlog para revisar ganadores minuto a minuto

La noche más glamorosa del cine vuelve a reunir emoción, moda y grandes discursos. Con transmisión gratuita y cobertura completa, Azteca 7 promete acercar Hollywood a millones de hogares mexicanos.