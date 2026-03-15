¡Se hizo justicia! Jessie Buckley conquista el Oscar 2026 a Mejor Actriz por su desgarradora Agnes en ‘Hamnet’

¡Paren todo! Lo que vivimos esta noche en el Dolby Theatre no fue solo una entrega de premios, fue la consagración de una de las actrices más potentes de nuestra generación. Jessie Buckley se ha llevado a casa la estatuilla a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026 por su interpretación de Agnes Shakespeare en el drama histórico Hamnet.

Desde que se anunciaron las nominaciones, el nombre de Buckley resonaba con una fuerza imparable. Y es que, seamos honestos, su actuación bajo la dirección de Chloé Zhao no es solo "buena", es de esas que te dejan el corazón consternado durante días. La actriz irlandesa logró capturar la esencia de una madre que enfrenta la pérdida de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI, regalándonos una vulnerabilidad que traspasó la pantalla.

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¿Quién es Jessie Buckley, la ganadora del Oscar 2026 a Mejor Actriz?

Buckley no llegó a la gala de la Academia como una improvisada. Su camino hacia el Oscar 2026 fue lo que en la industria se le llama un "sweep" o carro completo. Tras ganar el BAFTA, el Critics Choice, el Globo de Oro y el SAG, la estatuilla dorada era el último paso lógico para cerrar un ciclo brillante.

Aunque la competencia era feroz, con una Emma Stone magistral en Bugonia y una Renate Reinsve que nos voló la cabeza en Valor Sentimental, la Academia optó por premiar el peso emocional y la sutileza de Jessie.

And the Oscar for Best Actress goes to... Jessie Buckley! #Oscars pic.twitter.com/KD8FmUox95 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

¿Por qué 'Hamnet' cautivó a los votantes?

La película, basada en la aclamada novela de Maggie O'Farrell, se convirtió en la favorita de la crítica desde su estreno a finales de 2025. La clave del éxito fue, sin duda, la química de Buckley con el resto del elenco y esa capacidad de hacer que una historia de época se sienta tan cruda y actual.

Con este triunfo, Jessie Buckley entra al exclusivo club de ganadoras de La Academia, dejando claro que su carrera seguirá cosechando triunfos.