Lista completa de ganadores en cada categoría de los Premios Oscar 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar es transmitida completamente en vivo por Azteca 7 y esta noche se premia a lo mejor del cine desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde los nominados esperan con ansias la estatuilla dorada.

En los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reconoce 24 categorías, con cinco nominados en cada una, con excepción a mejor película, en donde hay 10 candidatos que compiten por el galardón.

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¿A qué hora son los Oscar 2026?

Los Premios Oscar están programadas para las 7:00 pm del Este de Estados Unidos, pero debido a la diferencia de horario, en México comenzarán a las 5:00 pm con la alfombra roja y a las 6:00 pm será la ceremonia.

¿Quiénes son los ganadores en los Premios Oscar?

Mejor Diseño de Producción

Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” (Ganadora)

Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”

Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”

Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”

Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”

Mejores Efectos Visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” (Ganadora)

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”

Mejor Guion original

Robert Kaplow, “Blue Moon”

Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”

Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”

Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners” (Ganador)

Mejor Guion Adaptado

Will Tracy, “Bugonia”

Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (Ganador)

Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”



Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Sean Penn, “One Battle After Another” (Ganador)

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Delroy Lindo, “Sinners”



Mejor cortometraje

Empate



“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers” (Ganadora)

“Two People Exchanging Saliv (Ganadora)

Casting

Nueva categoría



Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another (Ganadora)

O Agente Secreto

Sinners

Mejor maquillaje y peinado

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” (Ganadora)

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”

Mejor diseño y vestuario

Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”

Kate Hawley, “Frankenstein” (Ganadora)

Malgosia Turzanska, “Hamnet”

Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”

Ruth E. Carter, “Sinners”

Mejor cortometraje animado

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls” (Ganadora)

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”

Mejor película animada

Arco

Elio

K Pop Demon Hunters (Ganadora)

Zootopia 2

Little Amélie or The Character of Rain

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Elle Fanning, “Sentimental Value”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons” (Ganadora)



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