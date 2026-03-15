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Lista completa de ganadores en cada categoría de los Premios Oscar 2026

Sigue por Azteca 7 la transmisión de los Premios Oscar 2026, en donde se premia a lo mejor de la actuación y el cine; estos son todos los ganadores.

¿Quiénes son los ganadores de los Oscar 2026?
Esta es la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026 en cada categoría.|Reuters

Escrito por: Adriana Pacheco

La 98ª edición de los Premios Oscar es transmitida completamente en vivo por Azteca 7 y esta noche se premia a lo mejor del cine desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde los nominados esperan con ansias la estatuilla dorada.

En los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reconoce 24 categorías, con cinco nominados en cada una, con excepción a mejor película, en donde hay 10 candidatos que compiten por el galardón.

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¿A qué hora son los Oscar 2026?

Los Premios Oscar están programadas para las 7:00 pm del Este de Estados Unidos, pero debido a la diferencia de horario, en México comenzarán a las 5:00 pm con la alfombra roja y a las 6:00 pm será la ceremonia.

¿Quiénes son los ganadores en los Premios Oscar?

Mejor Diseño de Producción

  • Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” (Ganadora)
  • Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”
  • Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”
  • Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”
  • Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”

Mejores Efectos Visuales

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” (Ganadora)
  • Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”
  • David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”
  • Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”

Mejor Guion original

  • Robert Kaplow, “Blue Moon”
  • Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Ryan Coogler, “Sinners” (Ganador)

Mejor Guion Adaptado

  • Will Tracy, “Bugonia”
  • Guillermo del Toro, “Frankenstein”
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (Ganador)
  • Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, “One Battle After Another”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Sean Penn, “One Battle After Another” (Ganador)
  • Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
  • Delroy Lindo, “Sinners”

Mejor cortometraje

Empate

  • “Butcher’s Stain”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “The Singers” (Ganadora)
  • “Two People Exchanging Saliv (Ganadora)

Casting

Nueva categoría

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Ganadora)
  • O Agente Secreto
  • Sinners

Mejor maquillaje y peinado

  • Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” (Ganadora)
  • Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”
  • Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”
  • Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”
  • Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”

Mejor diseño y vestuario

  • Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”
  • Kate Hawley, “Frankenstein” (Ganadora)
  • Malgosia Turzanska, “Hamnet”
  • Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”
  • Ruth E. Carter, “Sinners”

Mejor cortometraje animado

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls” (Ganadora)
  • “Retirement Plan”
  • “The Three Sisters”

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • K Pop Demon Hunters (Ganadora)
  • Zootopia 2
  • Little Amélie or The Character of Rain

Actriz de reparto

  • Wunmi Mosaku, “Sinners”
  • Elle Fanning, “Sentimental Value”
  • Teyana Taylor, “One Battle After Another”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
  • Amy Madigan, “Weapons” (Ganadora)

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