Lista completa de ganadores en cada categoría de los Premios Oscar 2026
Sigue por Azteca 7 la transmisión de los Premios Oscar 2026, en donde se premia a lo mejor de la actuación y el cine; estos son todos los ganadores.
La 98ª edición de los Premios Oscar es transmitida completamente en vivo por Azteca 7 y esta noche se premia a lo mejor del cine desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde los nominados esperan con ansias la estatuilla dorada.
En los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reconoce 24 categorías, con cinco nominados en cada una, con excepción a mejor película, en donde hay 10 candidatos que compiten por el galardón.
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¿A qué hora son los Oscar 2026?
Los Premios Oscar están programadas para las 7:00 pm del Este de Estados Unidos, pero debido a la diferencia de horario, en México comenzarán a las 5:00 pm con la alfombra roja y a las 6:00 pm será la ceremonia.
¿Quiénes son los ganadores en los Premios Oscar?
Mejor Diseño de Producción
- Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” (Ganadora)
- Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”
- Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”
- Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”
- Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”
Mejores Efectos Visuales
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” (Ganadora)
- Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”
- David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”
- Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”
Mejor Guion original
- Robert Kaplow, “Blue Moon”
- Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners” (Ganador)
Mejor Guion Adaptado
- Will Tracy, “Bugonia”
- Guillermo del Toro, “Frankenstein”
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (Ganador)
- Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Sean Penn, “One Battle After Another” (Ganador)
- Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
- Delroy Lindo, “Sinners”
Mejor cortometraje
Empate
- “Butcher’s Stain”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “The Singers” (Ganadora)
- “Two People Exchanging Saliv (Ganadora)
Casting
Nueva categoría
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Ganadora)
- O Agente Secreto
- Sinners
Mejor maquillaje y peinado
- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” (Ganadora)
- Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”
- Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”
- Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”
- Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”
Mejor diseño y vestuario
- Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”
- Kate Hawley, “Frankenstein” (Ganadora)
- Malgosia Turzanska, “Hamnet”
- Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”
- Ruth E. Carter, “Sinners”
Mejor cortometraje animado
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls” (Ganadora)
- “Retirement Plan”
- “The Three Sisters”
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- K Pop Demon Hunters (Ganadora)
- Zootopia 2
- Little Amélie or The Character of Rain
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Elle Fanning, “Sentimental Value”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Amy Madigan, “Weapons” (Ganadora)
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