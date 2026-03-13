Escándalos, risas y memes dejaron momentos estos históricos en la ceremonia de los Premios Oscar

Los Premios de la Academia llegan a su edición número 98 este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia del Oscar 2026 vuelve a reunir a las mayores estrellas del cine mundial y mantiene la tradición de sorprender con momentos que terminan marcando la historia del espectáculo.

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Más allá de los premios, cada gala genera instantes inesperados que se viralizan en redes sociales y quedan grabados en la memoria colectiva. Desde actuaciones musicales memorables hasta polémicas en vivo, las escenas todavía generan conversación.

Los momentos más virales que marcaron la historia

John Cena presentó un premio casi desnudo en 2024, cubriéndose solo con la estatuilla Adam Sandler llegó en 2025 con sudadera y ropa deportiva, rompiendo el protocolo de gala Timothée Chalamet sorprendió con un traje amarillo de cuero en la alfombra roja de 2025 Will Smith abofeteó a Chris Rock en 2022 tras una broma sobre su esposa Ryan Gosling interpretó “I’m Just Ken” en 2024 con un espectáculo lleno de coreografía

Estos instantes muestran que los Oscar no solo son sobre premios, también son sobre sorpresas humanas que siguen generando conversación años después. Getty Images Estos instantes muestran que los Oscar no solo son sobre premios, también son sobre sorpresas humanas que siguen generando conversación años después. Getty Images Estos instantes muestran que los Oscar no solo son sobre premios, también son sobre sorpresas humanas que siguen generando conversación años después. Getty Images Estos instantes muestran que los Oscar no solo son sobre premios, también son sobre sorpresas humanas que siguen generando conversación años después. Getty Images Estos instantes muestran que los Oscar no solo son sobre premios, también son sobre sorpresas humanas que siguen generando conversación años después. Getty Images

Instantes que rompieron internet

Los Oscar también tuvieron escenas que se volvieron fenómenos digitales globales. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2014, cuando Ellen DeGeneres tomó una selfie con varias estrellas de Hollywood.

La presentadora tomó una foto grupal con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie y otras estrellas.|Getty Images

En la foto aparecieron figuras como Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Brad Pitt y Angelina Jolie. La imagen se convirtió en el tuit más compartido del mundo en pocas horas y consolidó el poder viral de la ceremonia.

Errores y momentos espontáneos que cautivaron al público

Algunos de los instantes más recordados surgieron de situaciones inesperadas. Jennifer Lawrence cayó en las escaleras en 2013 cuando subía a recibir el premio a Mejor Actriz.

Al subir las escaleras para recoger su Oscar a Mejor Actriz, se tropezó con su vestido Dior y cayó de rodillas.|Getty Images

Lejos de arruinar el momento, su reacción espontánea generó simpatía entre el público. Este tipo de escenas refuerza la conexión emocional entre las estrellas y la audiencia mundial.

Actuaciones y triunfos que marcaron época

La gala también fue escenario de momentos históricos dentro del cine. En 2016, Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar por El renacido después de varias nominaciones fallidas.

Tras cinco nominaciones y años de memes sobre la “maldición”, Leonardo DiCaprio recibió la estatuilla. Además, antes de ganar el Oscar a Mejor Canción Original, Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron juntos al piano con una química impresionante. Getty Images Tras cinco nominaciones y años de memes sobre la “maldición”, Leonardo DiCaprio recibió la estatuilla. Además, antes de ganar el Oscar a Mejor Canción Original, Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron juntos al piano con una química impresionante. Getty Images

Otra escena memorable ocurrió en 2019 cuando Lady Gaga y Bradley Cooper interpretaron “Shallow”. La actuación emocionó a millones de espectadores y reforzó el impacto cultural de la música en el cine.

Con la llegada del Oscar 2026, los fanáticos esperan nuevas sorpresas que se sumen a esta lista de instantes inolvidables.