¡Luces, cámara, acción! Lista COMPLETA de los ganadores de los SAG Awards 2026, la gran noche de cine y televisión
Estas son las películas y las series que resultaron ganadoras en los premios previos a los Oscar 2026.
La temporada de premios en Hollywood sigue avanzando y los SAG Awards 2026 ya dejaron a sus grandes ganadores. La ceremonia reunió a las estrellas más importantes del cine y la televisión y, como cada año, se convirtió en un termómetro clave rumbo a los Oscar 2026.
En adn Noticias, te contamos quiénes fueron los ganadores de los SAG Awards 2026, las sorpresas de la noche y los momentos que marcaron la gala.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Lista de los ganadores de los SAG Awards 2026
Los premios del sindicato de actores, conocidos ahora oficialmente como Actor Awards, se celebraron este 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles y fueron transmitidos en vivo por streaming, destacando las mejores actuaciones del último año en cine y televisión.
Entre las categorías más esperadas de la noche, estos fueron algunos de los resultados que marcaron tendencia y que ya generan conversación rumbo a los Oscar 2026.
Ganadores de los SAG Awards 2026 en cine
Mejor actor en un rol protagónico
- Timothée Chalamet: Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio: One Battle After Another
- Ethan Hawke: Blue Moon
- Michael B. Jordan: Stack: Sinners (GANADOR)
- Jesse Plemons: Bugonia
Mejor actriz en un rol protagónico
- Jessie Buckley: Hamnet (GANADORA)
- Rose Byrne: If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson: Song Sung Blue
- Chase Infiniti: One Battle After Another
- Emma Stone: Bugonia
Mejor actor de reparto
- Miles Caton: Sinners
- Benicio del Toro: One Battle After Another
- Jacob Elordi: Frankenstein
- Paul Mescal: Hamnet
- Sean Penn: One Battle After Another (GANADOR)
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion: Marty Supreme
- Ariana Grande: Wicked: For Good
- Amy Madigan: Weapons (GANADORA)
- Wunmi Mosaku: Sinners
- Teyana Taylor: One Battle After Another
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners (GANADOR)
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Categorías de televisión
Mejor actor en una película para televisión o serie limitada
- Jason Bateman: Black Rabbit
- Owen Cooper: Adolescence (GANADOR)
- Stephen Graham: Adolescence
- Charlie Hunnam: Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys: The Beast in Me
Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada
- Claire Danes: The Beast in Me
- Erin Doherty: Adolescence
- Sarah Snook: All Her Fault
- Christine Tremarco: Adolescence
- Michelle Williams: Dying for Sex (GANADORA)
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown: Paradise
- Billy Crudup: The Morning Show
- Walton Goggins: The White Lotus
- Gary Oldman: Slow Horses
- Noah Wyle: The Pitt (GANADOR)
Mejor actriz en una serie de drama
Britt Lower: Severance
Parker Posey: The White Lotus
Keri Russell: The Diplomat (GANADORA)
Rhea Seehorn: Pluribus
Aimee Lou Wood: The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz: The Studio
- Adam Brody: Nobody Wants This
- Ted Danson: A Man on the Inside
- Seth Rogen: The Studio (GANADOR)
- Martin Short: Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn: The StudioCatherine O’Hara: The Studio (GANADORA) Premio póstumo
- Jenna Ortega: Wednesday
- Jean Smart: Hacks
- Kristen Wiig: Palm Royale
Mejor elenco en una serie de drama
The Diplomat
Landman
The Pitt (GANADOR)
Severance
The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
The Studio (GANADOR)
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.