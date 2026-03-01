Filtran tráiler de Scary Movie 6; estos son las películas parodiadas y los personajes que regresan

El tráiler tráiler filtrado de Scary Movie 6 comenzó a circular en redes sociales, desatando emoción entre los fans de la comedia y el terror. Aunque aún no se ha lanzado oficialmente, la filtración reveló algunos detalles clave sobre el regreso de esta popular saga, incluyendo qué películas serán parodiadas y qué personajes emblemáticos volverán a la pantalla.

¿Regresa Cindy Campbell? Todo parece indicar que sí. La expectativa es alta, pues la nueva entrega marcará el regreso de la franquicia tras más de una década de ausencia en los cines.

¿Qué se vio en el tráiler de Scary Movie 6 y cuáles son las películas parodiadas?

De acuerdo con los primeros reportes sobre el teaser filtrado, el avance muestra varias escenas cómicas que hacen referencia directa a éxitos recientes del terror. Entre las películas que serían parodiadas se mencionan títulos modernos del género como:

Get Out

Nope

Longlegs

Scream

También se habla de referencias a producciones como 'Un lugar tranquilo',' Weapons' y 'Sinners', lo que confirma que la película buscará burlarse del llamado “renacimiento del terror” de los últimos años.

La filtración del tráiler generó conversación en redes sociales porque, según asistentes a funciones recientes de su película Scream 7, el avance fue mostrado de forma exclusiva antes de otras películas, lo que alimentó la curiosidad de los seguidores de la saga.

¿Qué personajes emblemáticos regresan en Scary Movie 6?

Uno de los puntos que más entusiasmo ha provocado es el regreso de actores clásicos de la franquicia. Todo indica que volverán Anna Faris y Regina Hall, quienes interpretaron a Cindy y Brenda en entregas anteriores, personajes que se convirtieron en parte esencial del humor de la saga.

Además, los hermanos Wayans también están involucrados nuevamente en el proyecto, lo que ha elevado las expectativas entre los seguidores, ya que fueron responsables del estilo irreverente que hizo famosa a la franquicia desde sus primeras películas.

Este regreso busca conectar con los fans originales y, al mismo tiempo, atraer a nuevas audiencias que han crecido con el terror moderno.

¿Cuándo va a salir Scary Movie 6 en cines?

Hasta ahora, la fecha prevista de estreno es el 12 de junio de 2026, cuando la película llegará a salas de cine en Estados Unidos y posiblemente a otros países en fechas cercanas, aunque aún no se confirma oficialmente el calendario internacional.

La sexta entrega promete convertirse en uno de los estrenos de comedia más comentados del año, especialmente por su mezcla de nostalgia y referencias actuales al cine de terror.

Se espera que el tráiler oficial de Scary Movie 6 sea publicado en plataformas digitales este 2 de marzo, lo que podría revelar más detalles sobre la historia, nuevos personajes y las parodias que marcarán el regreso de esta saga que definió la comedia del género.

