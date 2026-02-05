Se queda solo: Christian Nodal pierde a su equipo legal en plena batalla contra Universal Music

La renuncia del equipo legal que representaba a Christian Nodal ante la Fiscalía General de la República (FGR) marcó una nueva etapa en el proceso penal que enfrenta el cantante por la disputa con Universal Music, de acuerdo a lo que informó Ventaneando.

El cambio ocurre mientras el procedimiento sigue activo y sin una resolución definitiva, lo que ha llevado a especialistas a subrayar que el proceso aún se encuentra en una fase clave.

Desmienten supuesta infidelidad de Christian Nodal

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué implica que un abogado renuncie a la defensa en un proceso penal federal?

En el sistema penal mexicano, la renuncia de un abogado defensor es una figura legal prevista y regulada. Para que sea válida, debe notificarse formalmente a la autoridad y garantizar que la persona imputada no quede en estado de indefensión.

En este caso, los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra cumplieron con los requisitos legales al separarse como defensores directos de Christian Nodal ante la FGR.

La ley permite este movimiento siempre que el imputado tenga la posibilidad de nombrar una nueva defensa; no obstante, los litigantes continuarán representando a los padres del cantante.

Esta decisión apunta a una estrategia procesal común: separar las defensas cuando las posibles responsabilidades legales no son idénticas, con el objetivo de evitar conflictos de interés y construir argumentos específicos para cada parte.

¿Nodal perderá sus canciones? Christian y sus padres enfrentan batalla legal con exdisquera En 2021, Christian Nodal y sus padres demandaron a Universal Music para reclamar los derechos de sus canciones, pero ahora la disquera los contrademandó. 24 septiembre, 2025

Así avanza el procedimiento penal contra Nodal y sus padres

El proceso tiene su origen en una denuncia relacionada con derechos de autor. En septiembre, la FGR judicializó la carpeta de investigación contra Nodal y sus padres por presuntos delitos de falsificación y uso de documentos falsos, previstos en los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal.

De acuerdo con la acusación, determinadas canciones habrían sido cedidas con anterioridad a Universal Music, pero posteriormente se habrían utilizado documentos para ostentar una titularidad distinta.

Aunque el cantante afirmó públicamente que no fue vinculado a proceso, la Fiscalía aclaró que el caso sigue abierto y que no existe una resolución absolutoria. En esta etapa, la investigación continúa activa y no se ha determinado aún si el asunto llegará a juicio oral.

¡Se acabó el amor! Nodal confirma su separación con Cazzu El cantante de regional mexicano, Christian Nodal confirmó que se separó de Cazzu luego de que se desataran muchos rumores en redes sociales. 23 mayo, 2024

El siguiente paso legal para el cantante

Christian Nodal deberá nombrar a un nuevo equipo jurídico que lo represente ante la FGR, mientras sus padres mantienen defensa independiente.

El proceso sigue su curso y, por ahora, el caso se mantiene abierto, a la espera de que los tribunales civiles definan el punto que puede inclinar definitivamente la balanza legal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.