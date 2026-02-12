Preparan película documental basada en las memorias del escritor Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner fue un escritor y reconocido periodista que destacó por ser defensor del pensamiento liberal y la democracia y realizarán una película documental basada en las memorias de Gina Montaner para mostrar cómo fue la vida del autor.

Documental de Carlos Alberto Montaner

En esta adaptación cinematográfica se mostrarán los desafíos familiares a los que se enfrentaron en la búsqueda de una muerte digna, la adaptación de la película estará a cargo de Cynthia Hudson como productora ejecutiva y directora creativa quien considera que Montaner fue una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo.

Gina Montaner autora del libro Deséame un buen viaje destacó que su padre le pidió antes de morir que escribiera sobre el proceso tan doloroso que vivieron. El documental será producido por Paola Ramos quien documentó los últimos años del autor y será una muestra real de cómo fueron los últimos días del periodista.

¿Quién fue Carlos Alberto Montaner?

Carlos Alberto Montaner fue un escritor, periodista y político cubano exiliado. Tenía nacionalidad española y norteamericana y durante más de 30 años publicó una columna semanal donde escribía sobre economía, política e historia.

Algunas de sus publicaciones más destacadas son Manual del perfecto idiota latinoamericano y Fabricantes de miseria, ambos escritos con la colaboración de Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa.

Fue fundador y presidente de la Unión Liberal Cubana y vicepresidente de International Liberal. En 2007 fue investido con el grado honorífico de Doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín.

Cynthia Hudson, una líder visionaria

Cynthia Hudson es considerada como una de las líderes más influyentes, ganadora de 8 premios Emmy y ha destacado por su papel clave en la creación y crecimiento de importantes marcas mediáticas.

Hudson conoció a Montaner desde niña en los encuentros intelectuales organizados por su mamá, la Doctora Ofelia M. Hudson, reconocida autora cubana y profesora. Con el paso de los años se volvieron más cercanos y llegaron a trabajar juntos.

