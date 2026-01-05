Las 5 películas mexicanas más vistas en el 2025

Las películas mexicanas no viven su mejor momento en cuanto a recepción del público y audiencia en cines. De hecho, los números del 2025 son alarmantes y son muy pocas las películas que lograron triunfar en taquilla. Considerando esto, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) compartió la lista de las 5 películas mexicanas más vistas en el cine.

Cabe destacar que hay una clara tendencia hacia las películas mexicanas de comedia, las cuales son las únicas que se han mantenido en lo alto de este top año con año, aunque también hay gratas sorpresas que podrían ser un precedente para consumir más películas de ese tipo.

Las 5 películas mexicanas más vistas en el cine en el 2025

Mesa de regalos, con 1.9 millones de personas. Una película en la que los "novios" engañan a sus familiares y amigos con una boda real, pero que es falsa, provocando una confusión extremadamente divertida. Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, con 1.1 millones. Una continuación de la famosa saga de películas de Mirreyes vs Godínez, con un capítulo nuevo en unas vacaciones en Estados Unidos. Una pequeña confusión, con 1 millón. ¿Un error al momento de quedar embarazada? No fue a propósito, fue un error del hospital, aunque será algo difícil de entender y de explicar. Soy Frankelda, con 827 mil. Una película stop motion hecha por mexicanos que fue un éxito en taquilla y que se atreve a contar una historia muy diferente a la que hay en el cine comercial. ¡Qué huevos, Sofía! con 736 mil. Una mujer que se atreve a dejar su trabajo y crea su propia empresa para competir directamente con su antiguo jefe, lleno de comedia y un gran mensaje.

Cuatro de las cinco películas fueron comedia; es por eso que muchas personas celebran el trabajo de Frankelda , una propuesta de cine mexicano diferente que ha probado que también puede triunfar en taquilla.

