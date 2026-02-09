Golden, el éxito de Las Guerreras K-Pop, que nació de una canción de los 90 y en un momento inusual

Las Guerreras K-Pop son todo un fenómeno tanto visual como musical y "Golden", su melodía exitosa que ahora forma parte de miles de listas de reproducción, compite en una de las categorías más destacadas en los premios Oscar 2026: Mejor Canción Original.

En la vida real, la canción es interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, pero así como todo gran éxito, el tema principal de la película, "Golden" está influenciada por otra melodía que la inspiró.

¿Cuál es el origen de la canción "Golden"?

Chris Appelhans, codirector de la película Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop, señaló en entrevista para The New York Times, que para "Golden" se tomaron varias referencias entre ellas "Juicy" de Biggie (The Notorius B.I.G) de los años 90, además del estilo de Drake, Eminem y Liv Wayne.

Y es que "Golden" fue una canción planeada desde un inicio para que pudiera estar en las listas de Billboard como melodía independiente, no solamente como parte de la película.

¿Cómo se creó la canción "Golden"?

Maggie Kang, directora de la película, dijo que la canción tuvo un proceso largo, pues se llegaron a hacer hasta ocho versiones, sin embargo, la definitiva se creó con ayuda de EJAE, quien da voz a Rumi. A la mente de la artista llegó la frase "gonna be Golden" cuando iba de camino al dentista y después de ahí la canción dejó de ser un desafío.

