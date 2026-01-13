Sí, son humanas y ganaron un Globo de Oro: Las emotivas palabras de “Ejae” de Las Guerreras K-Pop al recibir premio a mejor canción

La película de Las Guerreras K-Pop Demon Hunters será la gran figura durante la temporada de premios cinematográficos. Un proyecto "humilde", por el que pocos apostaban, y que acabó convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes en la historia de las películas animadas.

Así, además de contar con una excelente animación e historia, la película no se puede entender sin su música original. Es por eso que, durante los Globos de Oro de este 2026, la cantante de K-Pop, Ejae, se ganó el premio a mejor canción original por "Golden", brindando un discurso que cautivó a millones.

El discurso de Ejae tras ganar el Globo de Oro a mejor canción original

El camino al éxito nunca es sencillo, y eso es algo que Ejae tiene muy claro. Luego de recibir el premio casi rompe en llanto al recordar que ha trabajado incansablemente durante años, desde que era una pequeña niña para convertirse en una ídola del K-Pop , pero que muchas veces fue "rechazada y decepcionada porque su voz no era lo suficientemente buena".

"Es un sueño hecho realidad formar parte de una canción que está ayudando a otras chicas, otros chicos y personas de todas las edades a superar sus dificultades y aceptarse a sí mismos", dijo.

"Este premio es para las personas a quienes les cerraron las puertas. Puedo decir con confianza que el rechazo es redirección. Nunca es demasiado tarde para brillar de la manera en que naciste para hacerlo", concluyó.

Todo esto gracias a la canción de "Golden", un referente de la película de Las Guerreras K-Pop que se convirtió en uno de los éxitos musicales más grandes del 2025, en la cima del top 100 del Bolboart Hot durante ocho semanas consecutivas.

