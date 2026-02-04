¡Producción millonaria! Esto costará el show de Bad Bunny y los secretos detrás del escenario más visto del mundo

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina, y con él, el show de medio tiempo de Bad Bunny , que promete hacer historia como uno de los momentos más icónicos de este evento de la NFL. Pero, ¿cuánto costará este espectáculo? En adn Noticias, te explicamos cómo se financia esta producción.

¿Cuánto costará el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Contrario a lo que muchos esperan, el cantante Bad Bunny no recibirá un pago directo por protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 . Esto obedece a la histórica política de la NFL, que no suele pagar honorarios por este espectáculo, aunque el valor promocional para el artista es enorme.

La producción del Bad Bunny Super Bowl tiene costos asociados estimados entre 10 y 15 millones de dólares, financiados principalmente por la NFL y sus patrocinadores oficiales como Apple Music y Roc Nation, que cubren diseño de escenario, tecnología audiovisual, iluminación, logística, bailarines y otros elementos técnicos.

Esto convierte al show en una de las producciones musicales más costosas del mundo, con una inversión comparable a la de espectáculos globales de primer nivel.

¿Quién pagará por el show de medio tiempo?

Aunque Bad Bunny no cobrará un salario tradicional, la inversión no es gratuita:

NFL y Apple Music asumen los costos generales de producción

Roc Nation, socio creativo, coordina la logística artística

Los patrocinadores aprovechan visibilidad global para activar campañas de marketing en torno al evento.

El artista obtiene exposición ante más de 120 millones de espectadores potenciales, lo que puede traducirse en un aumento significativo en sus streams, ventas de música y acuerdos comerciales.

Este modelo convierte la participación en una estrategia de marketing de alto impacto más que en un pago directo por actuación.

Valor cultural y relevancia del show de medio tiempo de Bad Bunny

El show de medio tiempo de Bad Bunny Super Bowl 2026 no solo representa una inversión millonaria en producción, sino también un momento histórico de representación latina en uno de los escenarios más vistos del planeta. Su actuación ha generado conversación en redes sociales sobre identidad cultural y visibilidad en espectáculos deportivos de la magnitud del Super Bowl.

