Precios de autos nuevos en EUA se disparan a máximos históricos: ¿Cuál es la cuota mensual promedio?

Los precios de los autos nuevos en Estados Unidos continúan escalando y alcanzaron un nuevo máximo histórico, generando un impacto directo en los bolsillos de los consumidores.

Según datos recientes de Edmunds, el precio promedio de transacción en octubre llegó a $49.105 dólares, lo que supone un incremento interanual del 3.1% y deja al mercado más cerca que nunca de la barrera psicológica de los $50.000.

Una tendencia que no sorprende a expertos

Ivan Drury, director de análisis de Edmunds, explicó a Fox Business que esta tendencia no sorprende: "Esto era algo que todos estábamos esperando; nadie imaginaba que la cifra bajaría".

Drury detalló que el aumento está fuertemente influido por la mayor proporción de vehículos eléctricos, cuyo costo eleva el promedio general. Sin embargo, incluso dejando ese segmento de lado, "prácticamente ningún vehículo cuesta hoy menos que hace uno o cinco años".

El experto advirtió que muchos consumidores enfrentarán un choque de realidad cuando regresen a los concesionarios en Estados Unidos . La edad promedio de los autos entregados como parte de pago está entre cinco años y medio y seis años, lo que significa que quienes compraron en 2019 o 2020 se encontrarán con precios casi $10.000 dólares más altos respecto a su última compra.

"Definitivamente se llevarán una sorpresa", afirmó Drury.

Cuotas mensuales más altas

El aumento de precios también se refleja en los pagos mensuales, que crecieron un 3.2% interanual y alcanzaron un promedio de $766 dólares en octubre. Aunque la tasa de interés promedio bajó ligeramente del 7% al 6.9%, el experto enfatiza que muchos compradores vienen de préstamos del 4% o 5%, por lo que el financiamiento actual se siente mucho más caro.

Por ejemplo, con un monto promedio financiado de $43.000 dólares y un plazo común de 72 meses, los compradores pagarían alrededor de $9.500 solo en intereses a lo largo del préstamo. Para Drury, "es un privilegio pedir prestado".

En medio de este escenario, los concesionarios han incrementado los descuentos para motivar las ventas, aunque con un alivio limitado. El descuento promedio pasó de $1.985 dólares en enero a $2.262 en junio, su punto más alto del año, y cerró octubre en $2.240 dólares. El informe señalada que los concesionarios están recibiendo dinero de los fabricantes para mover inventario.

Actualmente, un vehículo permanece en promedio 60 días en el concesionario, un nivel considerado aceptable, aunque no ideal. Mientras los precios y las tasas siguen presionando, los compradores en EUA deberán evaluar cuidadosamente sus opciones en un mercado automotriz cada vez más desafiante.

