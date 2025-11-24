Dónde entregarán pavos y comidas gratis en el Día de Acción de Gracias en EUA

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, varias organizaciones en Arizona preparan eventos especiales para apoyar a familias que enfrentan inseguridad alimentaria. Las entregas incluyen pavos congelados, cestas de comida y comidas completas listas para celebrar la festividad.

El portal AZ Central informó que algunas distribuciones son tipo drive-thru, donde las familias pueden recibir los alimentos sin bajar del vehículo, mientras que otras ofrecen un ambiente comunitario con actividades para niños, ropa gratuita y rifas. Cada evento tiene requisitos específicos, que van desde registro previo hasta la presentación de identificación y comprobante de domicilio.

Los eventos más importantes se concentran en Phoenix, Glendale, Maricopa y Tucson, pero los organizadores recuerdan que los alimentos se entregan hasta agotar existencias, por lo que se recomienda llegar temprano.

A continuación, una guía actualizada de los eventos confirmados este mes, con fechas, horarios y detalles de cada organización:

Desert Mission Food Bank repartirá 2 mil pavos congelados y bolsas de alimentos tradicionales de temporada. No se requiere registro, pero se recomienda llegar temprano. La entrega será el sábado 22 de noviembre, desde las 7 a.m. hasta agotar existencias, en 9229 N 4th Street, Phoenix, AZ.

Phoenix Rescue Mission realizará una distribución tipo drive-thru con pavos, artículos de higiene personal y alimentos festivos. Se recomienda llevar suficiente espacio en el vehículo y no se necesita registro. Será el sábado 22 de noviembre, de 9 a.m. a 12 p.m., en 2515 N. 34th Drive, Phoenix, AZ.

Rio Vista Center entregará más de 1,200 pavos congelados con acompañamientos como puré, vegetales y salsa, por orden de llegada. La cita es el sábado 22 de noviembre, de 9 a.m. a 12 p.m., en 1431 E. Southern Avenue, Phoenix, AZ.

Vineyard Church North Phoenix ofrecerá una entrega completa con pavo, cesta de comida, ropa gratuita, juegos y comida preparada, con registro previo obligatorio. El evento será el martes 25 de noviembre, de 5:30 a 7 p.m., en 6250 W. Peoria Avenue, Glendale, AZ.

HeroZona Foundation organizará un evento tipo drive-thru, sin requisitos de ingresos, con la participación del cornerback de los Arizona Cardinals, Will Johnson, y voluntarios de grupos de veteranos. Se realizará el sábado 22 de noviembre desde las 9 a.m., en Travis L. Williams Post 65, 1624 E. Broadway Rd., Phoenix, AZ.

St. Mary’s Food Bank llevará a cabo varias distribuciones durante la semana previa al feriado, repartiendo miles de pavos donados por la comunidad. Serán del 24 al 26 de noviembre, en 2831 N 31st Avenue, Phoenix, AZ.

St. Vincent de Paul continuará su tradicional campaña de “Turkey Tuesday”, con entrega de pavos según disponibilidad y, en algunas ubicaciones, se requerirá identificación o comprobante de domicilio. Se realizará el martes 25 de noviembre en varias locaciones.

F.O.R. Maricopa Food Bank atenderá a familias del sur del Valle con pavos y alimentos hasta agotar existencias, el sábado 22 de noviembre, de 9 a.m. a 12 p.m., en 19428 N. Maricopa Rd., Maricopa, AZ.

Thanks & Giving – Unidos para Ayudar, en Tucson, ofrecerá recursos comunitarios, música, rifas y hasta mil tarjetas de regalo, además de apoyo a la comunidad latina. Se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m., en El Pueblo Neighborhood Center – 101 W. Irvington Rd. Building 1, Tucson, AZ. Más información: info@newsazb.com o 520-305-4110