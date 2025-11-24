Estas personas podrían perder su licencia de conducir por cambios obligatorios del gobierno de California

En el estado de California, los conductores mayores de 70 años deben en tener en consideración una regulación que, en algunas oportunidades, pasa desapercibida en el proceso de renovación de su licencia de conducir. A partir de esta edad, la renovación deja de ser automática y se convierte en un trámite que requiere asistencia presencial en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

El objetivo de esta medida es garantizar que los conductores mantengan las condiciones físicas y cognitivas necesarias para circular de manera segura, permitiendo que la supervisión del DMV se realice de forma directa.

Los adultos mayores reciben un aviso de renovación aproximadamente 60 días antes del vencimiento de la licencia. Cada renovación presencial debe realizarse cada cinco años para quienes hayan alcanzado los 70 años o más, lo que permite un control más cercano sobre la condición de los conductores y su capacidad para circular en carretera.

Es importante aclarar que esta normativa no aplica en todos los estados de Estados Unidos. Algunos estados mantienen procesos de renovación diferentes para los conductores mayores, y no existe una regla federal que obligue a todos los estados a seguir este procedimiento.

Pasos esenciales para la renovación de la licencia de conducir de forma presencial

Los pasos clave que deben seguir los conductores mayores de 70 años son:

Iniciar la solicitud en línea

Aunque la renovación final sea presencial, iniciar la solicitud por el portal del DMV permite ahorrar tiempo y agilizar el proceso en la oficina.

Presentarse en el DMV con documentación

El solicitante debe llevar identificación oficial, comprobantes de residencia y cualquier certificado requerido. Dependiendo de la situación, también puede necesitar resultados de exámenes médicos o cursos digitales.

Completar el proceso y verificar la licencia

Una vez realizada la renovación presencial, el conductor debe revisar el estado de su licencia en MyDMV y asegurarse de que todos los datos estén correctos antes de volver a conducir.

Cómo es el proceso antes de los 70 años

Para los conductores menores de 70 años, la renovación puede realizarse completamente en línea o por correo, siempre que no existan restricciones médicas o de conducción. Esta modalidad permite evitar la visita al DMV y completar todo el procedimiento de forma digital.

El DMV recomienda verificar con anticipación la fecha de vencimiento y cumplir con las certificaciones requeridas para evitar sanciones o retrasos. Además, pone a disposición recursos educativos para fomentar la conducción segura entre los adultos mayores.