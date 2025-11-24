El 78% de los productos básicos de Navidad en EUA costará más en 2025 por los aranceles, revela estudio de Bankrate

La temporada navideña 2025 llegará con un aumento de precios que podría sorprender a más de un comprador en Estados Unidos y que tiene que ver con los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump .

Tras dos años de alivio en los costos y abundantes ofertas, un estudio de Bankrate advierte que el 78% de los productos básicos de Navidad es hoy más caro que en septiembre de 2024, la cifra más alta desde 2022.

Este incremento se produce en un contexto donde la inflación vuelve a presionar tendencia al alza, pese a que la Reserva Federal mantiene como objetivo un avance moderado del 2%. Este año, el 76% de los artículos analizados por Bankrate aumentó de precio a un ritmo más acelerado que en 2024, cuando solo el 30% mostró incrementos similares.

Aranceles: el motor detrás de la nueva ola inflacionaria

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confirmó en octubre que los aranceles son un factor decisivo en este encarecimiento: "Se ha observado un aumento en los precios de los bienes, y eso se debe en realidad a los aranceles".

La evidencia respalda su afirmación. Productos como instrumentos musicales, de los artículos más regalados, enfrentan tasas arancelarias efectivas del 15.3%, según Mastercard SpendingPulse. Este ítem se ubicó entre los más inflacionados del año, con un alza del 6.1% tras haber caído un año antes.

Qué subirá más esta Navidad

Según el estudio, estos son los artículos que más encarecieron:



Dulces (+9.8%)

(+9.8%) Carnes (+8.4%)

(+8.4%) Azúcar y productos dulces (+6.7%)

(+6.7%) Servicios energéticos (+6.5%)

(+6.5%) Productos de papel para el hogar (+5.5%)

(+5.5%) Bebidas no alcohólicas y materiales para bebidas (+5.3%)

(+5.3%) Envíos y entregas (+4.8%)

En general, los productos relacionados al entretenimiento navideño, como alimentos, bebidas y artículos para reuniones, son los que presentan los mayores aumentos. Más de la mitad de esta categoría (56%) subió por encima del objetivo inflacionario de la Reserva Federal, muy lejos del 17% registrado en 2024.

Regalos y viajes también se encarecen

El giro más drástico se observa en la categoría de regalos. En 2024, las promociones y descuentos habían reducido costos en casi dos tercios de los productos. Pero en 2025, esa realidad se invirtió: tres de cada cuatro regalos ahora cuestan más que hace un año.

Los costos de viajes y experiencias también repuntan. Los boletos de avión aumentaron un 3.2%, mientras que los servicios de transporte subieron un 2.7%, manteniendo un ritmo similar al del año anterior.

A pesar de estos aumentos, los estadounidenses seguirán gastando. La Federación Nacional de Minoristas proyecta que las ventas de noviembre y diciembre crecerán entre un 3.7% y un 4.2%. Sin embargo, no todos podrán costearlo sin sacrificios: el 28% de los compradores admite que podría endeudarse para cubrir sus compras navideñas.

