TikTok lanza el Tablón de Noticias para que los creadores se comuniquen con sus seguidores

TikTok continúa expandiendo su ecosistema de funciones con el lanzamiento del nuevo Tablón de Anuncios, una herramienta diseñada para que los creadores puedan comunicarse de manera más directa con sus comunidades.

La función introduce un canal propio por creador, donde pueden publicar actualizaciones, texto, imágenes y videos, sin depender del feed tradicional de la plataforma. Es, en la práctica, un sistema de mensajería de uno a muchos, similar a soluciones ya presentes en redes rivales.

Con esta nueva apuesta, TikTok busca reorganizar la forma en que los usuarios reciben contenido: ya no todo vive en el algoritmo, sino también en espacios que dependen de la suscripción voluntaria del seguidor.

Cómo funciona el nuevo Tablón de Anuncios

TikTok explica que el Tablón de Anuncios será visible bajo la biografía del creador, donde los usuarios podrán presionar "Suscribirse" para comenzar a recibir notificaciones directas en su bandeja de entrada. Una vez dentro, los seguidores podrán reaccionar mediante emojis, aunque no dejar comentarios completos, reforzando así su enfoque de comunicación directa y simplificada.

Sin embargo, el acceso está limitado. Para habilitar un tablón, TikTok exige que los creadores tengan al menos 18 años y una base de 50.000 seguidores, lo que convierte la función en una herramienta para cuentas consolidadas y con audiencia activa.

Compite con Instagram

El lanzamiento del Tablón de Anuncios representa un giro estratégico relevante. En primer lugar, permite a los creadores dirigir contenido exclusivo, anuncios o actualizaciones importantes a sus seguidores más fieles sin saturar el feed general. Esto puede impulsar la retención, la fidelización y, en muchos casos, la monetización, al crear un canal de comunicación más cercano y controlado.

Con esta novedad, TikTok fortalece su posición en la competencia por el tiempo y la presencia de los creadores. Funciones similares, como los canales de difusión de Instagram , han ganado terreno, por lo que la plataforma busca no quedarse atrás en el mercado de herramientas para influencers.

Para los seguidores, el cambio será evidente. Comenzarán a ver el botón “Suscribirte al tablón de anuncios” donde antes solo encontraban la opción de seguir al creador. Una vez suscritos, recibirán notificaciones específicas, lo que puede resultar útil si esperan noticias anticipadas, sorteos o contenido detrás de cámaras, aunque también podría aumentar la carga de notificaciones diarias.

