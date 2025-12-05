Dollar General anuncia 450 nuevas tiendas en EUA tras un sólido trimestre

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2025 de Dollar General, la minorista con sede en Tennessee informó sus planes para el siguiente año fiscal, que incluyen la apertura de aproximadamente 450 nuevas tiendas en territorio estadounidense, junto con alrededor de 10 nuevas ubicaciones en México. Además, la compañía proyecta llevar a cabo cerca de 20 reubicaciones y un ambicioso programa de 4,250 remodelaciones de tiendas existentes.

Donny Lau, director financiero de Dollar General, destacó ante los inversores que la "primera prioridad es invertir en el negocio, incluida nuestra base de tiendas existente, así como otras oportunidades de crecimiento de alto rendimiento, como la expansión de nuevas tiendas, remodelaciones y otras iniciativas estratégicas".

Compradores acuden a tiendas de descuento

Dollar General elevó su pronóstico de ganancias anuales luego de superar las estimaciones del tercer trimestre. Este desempeño favorable se atribuye a que los compradores, de todos los niveles de ingresos, han acudido en masa a sus tiendas en un contexto de incertidumbre económica, buscando maximizar el valor de sus compras, al tiempo que la cadena de descuento mantiene un estricto control de costos.

Las acciones de la compañía reaccionaron positivamente, experimentando un alza de hasta el 12.3% y alcanzando un máximo de 15 meses. Este incremento se suma a la ganancia del 45% acumulada durante el año.

Una demanda robusta

La compañía, al igual que su competidora Dollar Tree (que también elevó su pronóstico de ganancias anuales un día antes), está capitalizando una robusta demanda en diversas categorías, desde comestibles hasta artículos para el hogar. Esta tendencia de la búsqueda de valor por parte de todos los grupos de ingresos ha sido también destacada por grandes minoristas como Walmart.

Durante el informe de resultados del primer trimestre de Dollar General en junio, el director ejecutivo Todd Vasos señaló a los analistas que los nuevos clientes atraídos este año estaban comprando con mayor frecuencia y destinando un gasto mayor por visita, en comparación con los clientes nuevos del año anterior. Adicionalmente, estos clientes estaban dirigiendo una porción más grande de su gasto hacia categorías discrecionales.

"Creemos que estos comportamientos sugieren que seguimos atrayendo a clientes con mayores ingresos que buscan maximizar el valor mientras siguen comprando los artículos que desean y necesitan", afirmó Vasos en ese momento.

