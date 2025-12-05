Así está conformado el Grupo D con EUA para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ceremonia del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo este 5 de diciembre, con una deslumbrante ceremonia copresentada por la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez.

La selección de Estados Unidos, al ser uno de los anfitriones del mayor evento futbolístico, tiene la responsabilidad de ser la cabeza de serie del Grupo D y lo acompañarán:

-Australia

-Paraguay

-Cabo Verde

¿Cómo funciona el sorteo?

El formato del torneo contempla la división de los equipos participantes en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Como novedad, la FIFA ha implementado una nueva metodología de sorteo para asegurar que las cuatro naciones con el ranking más alto no coincidan en las fases iniciales. Gracias a esta medida, potencias como España, Argentina, Francia e Inglaterra quedan separadas y solo podrían enfrentarse a partir de las semifinales, según lo establecido en el calendario de partidos.

La regla general del sorteo establece que no puede haber más de un equipo de una misma confederación por grupo, con una salvedad aplicada a la UEFA. Dado que Europa clasifica a 16 selecciones, esto implica que cuatro de los 12 grupos estarán compuestos por dos naciones europeas. La separación de los equipos mejor clasificados se mantiene como principio rector del sorteo.

Las tres naciones anfitrionas ya han sido ubicadas en sus respectivos grupos. Estados Unidos liderará el Grupo D, jugando dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle. México ocupará la posición de cabeza de serie en el Grupo A, disputando dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México —incluyendo el partido inaugural del torneo el 11 de junio— y uno en Guadalajara. Por su parte, Canadá se integrará al Grupo B, con un partido programado en Toronto y dos en Vancouver.

