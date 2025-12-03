inklusion.png Sitio accesible
Nota

El motivo por el que retiraron a un cosmonauta ruso de una misión de SpaceX en EUA

Los informes sostienen que se trata de Oleg Artemyev, de 54 años, quien formaba parte de la misión Crew-12, de acuerdo con reportes de medios especializados

Retiran a cosmonauta ruso de misión de SpaceX por violar normas de seguridad
SpaceX
1 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

Un cosmonauta de la agencia espacial rusa Roscosmos fue retirado de la próxima misión tripulada de SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), luego de que presuntamente violó regulaciones de seguridad nacional en Estados Unidos durante su entrenamiento.

Se trata de Oleg Artemyev, de 54 años, quien formaba parte de la misión Crew-12, programada para despegar a partir de febrero. De acuerdo con reportes periodísticos, su retiro estaría relacionado con una posible infracción a la ley estadounidense de control de exportaciones tecnológicas, según Space.com.

Las autoridades aún no han confirmado de manera oficial los detalles del caso, pero la investigación apunta a una posible violación del Reglamento Internacional sobre el Tráfico de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés), una normativa diseñada para proteger información sensible en EUA.

¿Por qué fue retirado el cosmonauta de la misión Crew-12?

Según un reporte del medio especializado The Insider , Artemyev habría tomado fotografías de documentación y componentes tecnológicos sensibles de SpaceX durante una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la empresa en Hawthorne, California, acción que contravendría directamente las restricciones del ITAR.

Los informes señalan que el cosmonauta habría utilizado su teléfono móvil para capturar imágenes de motores y otros sistemas clasificados, lo que activó una investigación interinstitucional. Analistas en temas aeroespaciales consideran poco probable que una violación de este tipo sea accidental, dado el nivel de experiencia del tripulante.

Tras su retiro, Roscosmos informó que Artemyev fue transferido a otras funciones y que su lugar en la misión será ocupado por el cosmonauta Andrei Fedyaev. La misión Crew-12 transportará a dos astronautas aún no anunciados, a la francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), y al nuevo representante ruso hacia la ISS para una estadía aproximada de seis meses.

