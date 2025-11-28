Histórico evento meteorológico desata récords en EUA: esto debes saber

El mayor evento de nieve con efecto lago, registrado esta temporada en Estados Unidos (EUA), continúa dejando acumulaciones históricas en el cinturón nevado de los Grandes Lagos y generando severas afectaciones para conductores y viajeros que regresan del Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con reportes de Fox Weather , las condiciones seguirán siendo peligrosas hasta que las bandas de nieve "pierdan intensidad".

Durante el viernes, los vientos desplazaron la nevada más intensa hacia la zona oriental de la península superior de Michigan, especialmente cerca de Sault Ste. Marie, donde hasta ahora se habían evitado las franjas más fuertes del fenómeno.

Zonas más afectadas y riesgos de viaje

La nevada más intensa del viernes se concentró alrededor de la Interestatal 86, en áreas próximas a Jamestown y Olean, Nueva York. Más al norte, otra potente banda de nieve impactó tramos de la Interestatal 90 , alcanzando Rochester, Syracuse y posiblemente Albany, en la región capital de Nueva York.

Las autoridades advirtieron que la visibilidad reducida y los cambios bruscos en las condiciones de la carretera pueden persistir hasta la noche.

Estas complicaciones se suman a un sistema invernal previo que, a inicios de la semana, provocó cientos de accidentes y múltiples lesionados en Dakotas, Minnesota, Wisconsin y Michigan.

En Wisconsin, funcionarios del condado de Ozaukee informaron que un camión con remolque perdió el control en la Interestatal 43, cruzó hacia la mediana y chocó contra dos vehículos en sentido contrario, dejando una persona fallecida . Además, más de 55.000 usuarios se quedaron sin electricidad durante la madrugada del Día de Acción de Gracias en Wisconsin, Michigan y el oeste de Nueva York.

Récords históricos de nieve y advertencias

Las autoridades meteorológicas señalaron que las regiones más afectadas corresponden al cinturón de nieve de los Grandes Lagos, con advertencias por nieve con efecto lago vigentes en Ohio, Pensilvania, el oeste de Nueva York y la meseta Tug Hill. El Centro de Pronóstico de Fox anticipó acumulaciones cercanas a un pie en áreas del oeste de Nueva York y el noreste de Pensilvania.

Los registros son significativos: en el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan, las acumulaciones superaron los 63 centímetros, mientras que en Hurley, Michigan, se alcanzaron 79,5 centímetros. En Gaylord, Michigan, se estableció un nuevo récord de nevada diaria en el Día de Acción de Gracias, con 13,1 pulgadas, superando la marca de 10,1 pulgadas registrada en 2023.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) recomendó a quienes deban viajar prepararse para el deterioro repentino de las condiciones viales, además de mantenerse atentos a los avisos locales por la persistencia del fenómeno.