Hasta $700.000 millones de dólares podría costarle a Estados Unidos comprar Groenlandia

Estados Unidos podría enfrentar un costo de hasta $700.000 millones de dólares si intentara concretar el objetivo del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia, según un cálculo realizado por académicos y exfuncionarios estadounidenses. La evaluación forma parte de los análisis internos sobre la aspiración de Trump de incorporar la isla, considerada estratégica en el Ártico frente a los principales adversarios de Washington.

The U.S. could have to pay as much as $700 billion if it were to achieve President Trump’s goal of buying Greenland, according to three people familiar with the cost estimate. https://t.co/bAeLSfysWF — NBC News (@NBCNews) January 14, 2026

Groenlandia es un territorio semiautónomo perteneciente al Reino de Dinamarca y cuenta con una superficie de aproximadamente 800.000 millas cuadradas. La estimación del costo equivale a más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que ha generado inquietud tanto en Europa como en el Capitolio, especialmente ante la retórica del mandatario sobre la posibilidad de obtener la isla “de una forma u otra”.

Las preocupaciones se intensificaron luego del reciente operativo militar estadounidense en Venezuela para capturar al líder Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, un antecedente que ha sido citado en debates políticos y diplomáticos sobre el alcance de la política exterior de la actual administración.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Estados Unidos considera estratégica la compra de Groenlandia?

Donald Trump ha sostenido públicamente que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un mensaje publicado en Truth Social , afirmó que el territorio es “crucial” para la denominada “Cúpula Dorada” que su gobierno está construyendo, y advirtió que, si Washington no actúa, “Rusia o China lo hará”.

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio recibió instrucciones para preparar en las próximas semanas una propuesta formal de compra, considerada una “alta prioridad” para el presidente. Rubio y el vicepresidente JD Vance tienen previsto reunirse en Washington D.C. con representantes de Dinamarca y Groenlandia para abordar el tema.

¿Cuál es la postura de Dinamarca y Groenlandia ante la propuesta?

Las autoridades danesas y groenlandesas han rechazado de manera reiterada cualquier posibilidad de venta o anexión del territorio. Funcionarios de ambos gobiernos desmintieron las afirmaciones del presidente estadounidense y remarcaron que Groenlandia no está a la venta.

Jess Berthelsen, presidente de la confederación sindical nacional SIK de Groenlandia, declaró que el territorio no puede ser adquirido ni anexionado. Además, cuestionó los argumentos de Trump sobre una supuesta presencia masiva de embarcaciones rusas y chinas en la zona, señalando que la población local no observa esa situación en sus aguas.