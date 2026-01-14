El Consulado de EUA alerta sobre riesgos de perder la visa por inconsistencias migratorias

El Consulado de Estados Unidos en Nogales lanzó una alerta para mexicanos con visa vigente, advirtiendo que la razón más común para perder la visa no es un trámite mal hecho, sino los riesgos de quedarse más tiempo del permitido en Estados Unidos, aunque la visa impresa siga vigente.

La autoridad consular subraya que todas las entradas y salidas quedan registradas en los sistemas migratorios, y cualquier sobreestancia puede derivar en la cancelación automática del visado y sanciones que impidan volver a ingresar al país por varios años.

¿Por qué exceder la estancia en Estados Unidos puede cancelar tu visa automáticamente?

En un contexto de controles migratorios cada vez más automatizados, los riesgos al exceder la estancia autorizada ya no pasan desapercibidos y pueden tener consecuencias inmediatas para los viajeros con visa. Incluso un día adicional después del tiempo permitido registrado en el Formulario I-94 puede considerarse una violación a las condiciones del visado.

El error más frecuente entre los viajeros mexicanos es asumir que la fecha de vencimiento de la visa impresa es lo único relevante, cuando en realidad lo decisivo es el tiempo autorizado al ingresar al país, anotado en el I-94. Cada movimiento de entrada y salida es contrastado automáticamente con este registro, lo que permite a las autoridades detectar irregularidades al intentar renovar la visa o al cruzar la frontera nuevamente.

Cuando se confirma una sobreestancia, la revocación de la visa puede aplicarse de inmediato bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración, sin necesidad de procesos largos. Esto crea antecedentes que afectan futuros cruces fronterizos y solicitudes de renovación, e incluso un incumplimiento mínimo puede generar sanciones migratorias severas.

¿Qué otros riesgos puede traer exceder el tiempo autorizado con visa en Estados Unidos?

Exceder la estancia permitida no solo implica la pérdida del visado, sino que también puede acarrear castigos migratorios de tres hasta diez años, durante los cuales no se podrá solicitar una nueva visa. Además, cada falta queda registrada en los sistemas migratorios, afectando futuros trámites y generando antecedentes negativos.

La alerta del consulado también recuerda que la visa B1/B2 no autoriza a trabajar ni a residir en Estados Unidos, incluso si los viajes son frecuentes. Usarla para fines distintos a los declarados, como empleo remunerado, puede derivar en la cancelación inmediata del visado, aunque no se haya excedido el tiempo de estancia.

Por último, las autoridades estadounidenses enfatizan que cumplir con los registros de entrada y salida y respetar los plazos autorizados es clave para evitar sanciones, mantener la visa vigente y garantizar un historial migratorio limpio que facilite viajes futuros.