Clima extremo paraliza temporalmente operaciones aéreas en Chicago

Las autoridades emitieron una orden de detención en tierra en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago durante la mañana del miércoles debido a una intensa nevada que redujo la visibilidad y complicó las operaciones aéreas. La medida se adoptó mientras entraba en vigor una advertencia de clima por tormenta de nieve, lo que obligó a suspender temporalmente las salidas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), las salidas desde O’Hare fueron suspendidas entre las 7:15 a. m. y las 8:45 a. m., y posteriormente se reanudaron de forma gradual, de acuerdo con reportes de Fox News.

Sin embargo, los retrasos continuaron aumentando, con tiempos promedio de salida que superaban los 15 minutos y una probabilidad media de que la detención en tierra se prolongue si las condiciones empeoran.

Aunque el impacto inicial fue limitado, al menos cinco vuelos fueron cancelados en O’Hare en las últimas 24 horas. El Aeropuerto Midway, en cambio, no reportó interrupciones significativas durante el mismo período, según las autoridades aeroportuarias.

¿Qué regiones de Chicago y alrededores están bajo alerta por el clima extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia de tormenta de nieve con condiciones de ventisca para varias zonas del noreste de Illinois y el noroeste de Indiana.

La alerta incluye partes de los condados de Cook, Will, Lake, Porter, Kankakee, Jasper y Newton, donde se esperan condiciones peligrosas para la movilidad y operaciones aéreas.

En áreas como Gurnee y Wadsworth, se registraron al menos dos pulgadas de nieve en menos de dos horas, acompañadas de vientos con ráfagas superiores a 50 millas por hora, lo que provocó una visibilidad muy reducida y riesgos significativos para conductores y peatones. Las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar.

La nieve continuará afectando hoy y mañana a sectores de Chicago, el noroeste de Indiana y el suroeste de Michigan.

El condado de Porter permanece bajo alerta meteorológica invernal, mientras que LaPorte y Berrien enfrentan advertencias más severas, por lo que el tránsito terrestre y las operaciones aéreas seguirán siendo complicadas en las próximas horas.