Desacato al Congreso: La amenaza legal que enfrenta la pareja Clinton por el caso Epstein

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton rechazaron este martes testificar ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Los Clinton dejaron claro que no tenían intención de comparecer ante el comité, argumentando que las citaciones son legalmente inválidas. Con esta decisión, la pareja desafía al Congreso y se expone a que los miembros del comité los declaren en desacato, un proceso que puede implicar multas económicas, órdenes de arresto e incluso detención hasta que se cumpla la citación.

El presidente del comité, James Comer, calificó la inasistencia de los Clinton como inaceptable y subrayó que nadie está por encima de la ley. Señaló que cumplir con la citación es necesario para garantizar justicia a los sobrevivientes de Epstein y obtener respuestas en la investigación.

Este enfrentamiento abre un debate sobre las consecuencias legales del desacato al Congreso en Estados Unidos, que pueden aplicarse incluso a figuras políticas de alto perfil. Históricamente, el Congreso ha utilizado estas medidas para obligar a testificar a personas que se niegan a colaborar con investigaciones oficiales.

¿Qué es el desacato al Congreso y qué riesgos enfrentan los Clinton?

El desacato al Congreso ocurre cuando una persona se niega a cumplir una citación legal emitida por el Congreso de Estados Unidos. Las consecuencias pueden ser graves: desde multas económicas hasta arresto y detención hasta cumplir la orden, dependiendo de la decisión del comité y del juez que supervise el caso.

En este contexto, la negativa de Bill y Hillary Clinton a comparecer podría derivar en un proceso judicial prolongado, donde el comité puede solicitar al Departamento de Justicia que actúe contra ellos. Aunque es un recurso poco común, ha sido usado históricamente en casos de personas influyentes que se resisten a testificar.

El caso se complica por la exposición pública: documentos del Departamento de Justicia publicados en diciembre muestran fotografías de Bill Clinton con Jeffrey Epstein , incluidos viajes relacionados con la Fundación Clinton, así como imágenes con Ghislaine Maxwell, la novia y colaboradora de Epstein, quien cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual. Clinton ha negado cualquier irregularidad y asegura que desconocía los delitos de Epstein y que rompió relaciones con él antes de su primera acusación en 2006.

¿Por qué la revelación sobre los Clinton reaviva el debate del caso Epstein?

La negativa abre la puerta a que el comité evalúe declarar a los Clinton en desacato al Congreso, en un contexto de renovada presión política debido a que el Departamento de Estado ha comenzado a divulgar fotografías y material relacionado con el caso Epstein, como parte de revisiones recientes de archivos oficiales.

Asimismo, nuevos detalles de la autopsia de Jeffrey Epstein , quien fue condenado por delitos sexuales, serán revelados en febrero y confirmarían que no se suicidó en prisión en 2019, sino que fue asesinado, según aseguró su hermano, Mark Epstein.