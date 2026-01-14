Buscan al asesino de un colombiano de 17 años en Chicago: ofrecen $5,000 de recompensa

El estudiante colombiano Johan Adaree-Sánchez , de 17 años, fue asesinado a tiros el jueves 8 de enero al salir de la Morton East High School en Cicero, Chicago. La policía local aún no ha identificado a los agresores del asesinato y ofreció una recompensa de $5,000 dólares por información que conduzca a los responsables del crimen.

Johan caminaba con su novia y un primo cuando un grupo de jóvenes lo interceptó; uno de ellos sacó un arma de fuego, y tras intentar huir, el adolescente recibió un disparo en el pecho que resultó fatal. Su primo y su novia también resultaron heridos en el incidente.

Familiares y testigos señalaron que Johan había sido víctima de acoso escolar y xenofobia , pero que no había recibido apoyo de la escuela ni de las autoridades antes del ataque.

¿Cómo funciona la recompensa de $5,000 dólares por información sobre el crimen?

Las autoridades de Chicago y organizaciones como The Uvalde Foundation For Kids buscan incentivar a la comunidad a colaborar con datos que permitan identificar a los implicados en el asesinato de Johan Adaree-Sánchez en Chicago. La recompensa se entregará únicamente a quien proporcione información verificada que conduzca a la captura de los responsables.

BREAKING #Heartbreaking loss in #Cicero: 17 year old Morton East student Johan Adaree Sanchez was fatally shot Thursday afternoon just after #school dismissal on South 59th Avenue.@cbschicago pic.twitter.com/aGD8lyfemO — Margot Vance 🇺🇸 (@margot46709) January 9, 2026

La policía ha habilitado líneas directas y canales de denuncia anónima para proteger la identidad de los informantes y garantizar su seguridad. Las investigaciones continúan, y se hace un llamado a cualquier testigo que presenciara el ataque a que se comunique con las autoridades para ayudar a esclarecer el caso del adolescente colombiano.

Expertos en seguridad local recomiendan a los residentes de Cicero y áreas cercanas estar atentos y reportar cualquier actividad sospechosa.

¿Qué papel jugó el acoso escolar en el asesinato de Johan Adaree-Sánchez?

Testigos y familiares señalaron que Johan había sido víctima de bullying constante y xenofobia dentro de la Morton East High School. Su novia declaró a medios locales que los episodios de intimidación por parte de algunos compañeros eran frecuentes y que la víctima nunca recibió apoyo adecuado de la escuela ni de las autoridades.

La familia de Johan hizo un llamado a las instituciones educativas y a la comunidad para reforzar programas de prevención del acoso escolar.