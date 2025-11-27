Conozca los tres estados de EUA que vivirán una extraña “sequía de nieve”

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que una poderosa tormenta invernal avanzará esta semana por amplias zonas de Estados Unidos, coincidiendo con los desplazamientos masivos por el feriado de Acción de Gracias. El organismo advirtió que las condiciones del clima podrían generar interrupciones significativas en aeropuertos en el norte y noreste del país.

Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se preparan para un invierno fuera de lo común con acumulaciones de nieve debajo del promedio histórico. Es decir, aunque habrá nevadas intensas, expertos advierten que las cantidades serán mínimas.

Mientras la tormenta comienza a intensificarse, aerolíneas y aeropuertos reportaron más de 1,500 vuelos atrasados a nivel nacional debido a las primeras afectaciones climáticas, según datos de monitoreo aéreo.

Windy, chilly, and snowy (at least in northwest PA) weather is on the menu for #Thanksgiving and #BlackFriday.#PAwx pic.twitter.com/EkNdiC1Bea — NWS State College (@NWSStateCollege) November 27, 2025

El sistema se moverá desde las llanuras del norte hacia el Alto Medio Oeste, dejando nieve acumulada y vientos fuertes que reducirán la visibilidad tanto en carreteras como en pistas aéreas. Aeropuertos como los de Detroit, Minneapolis, Chicago y Cleveland podrían registrar retrasos o cancelaciones a medida que empeoren las condiciones.

Al llegar a la región de los Grandes Lagos, la tormenta intensificará los episodios de nieve por efecto lago, lo que podría causar problemas operativos adicionales en las terminales aéreas de ciudades como Buffalo y Rochester, donde la nieve densa suele obligar a ralentizar el tráfico aéreo.

Hasta la madrugada del jueves estaban vigentes advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal para partes de Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania y Nueva York, además de alertas específicas por nieve por efecto lago en el noreste. También seguían en pie advertencias de tormenta de nieve en la Península Superior de Michigan, que podrían afectar conexiones aéreas regionales.

¿Qué se espera para los próximos días?

Las autoridades meteorológicas anticipan que la tormenta mantendrá un patrón activo, con nevadas persistentes en zonas sensibles. Esto podría obligar a las aerolíneas a reprogramar vuelos, activar políticas de flexibilidad y aplicar procedimientos de deshielo en pistas, lo que suele generar demoras adicionales.

Los especialistas recomiendan a los viajeros revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y considerar llegar con mayor anticipación. En los aeropuertos más afectados, las aerolíneas suelen permitir cambios de itinerario sin cargos adicionales cuando hay alertas climáticas.

El NWS continuará actualizando sus avisos y pronósticos, mientras exhorta a la población a mantenerse informada y ajustar sus planes si es necesario. La combinación de nieve pesada, ráfagas intensas y visibilidad reducida podría extender las complicaciones hasta el viernes en varios estados del norte.