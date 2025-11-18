Esta es la manera de evitar estafas al renovar tu pasaporte americano

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia para quienes tramitan su pasaporte americano, destacando que los tiempos de procesamiento siguen siendo cortos si se solicita o renueva correctamente. La agencia recordó que, desde septiembre de 2024, los titulares de pasaportes estadounidenses adultos pueden realizar la renovación completamente en línea a través del sistema oficial OPR (Online Passport Renewal).

Mediante sus redes sociales, el Departamento enfatizó la importancia de usar únicamente el sitio web oficial, evitando estafas que pueden involucrar cargos extra o el uso indebido de información personal. Según la agencia, cualquier sitio que termine en “.com” o “.org” no es oficial; el portal correcto siempre termina en “.gov”.

Nuevo sistema en línea para renovar el pasaporte americano

El sistema de renovación de pasaportes en línea (OPR) permite a los usuarios enviar su solicitud, realizar seguimiento y completar el proceso sin necesidad de impresión ni envío postal. Está disponible las 24 horas y se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet.

La plataforma ofrece una alternativa rápida y segura a los métodos tradicionales, aunque la opción de enviar documentos por correo o acudir a los centros de tramitación sigue vigente para quienes no cumplan los criterios de elegibilidad.

Requisitos para renovar el pasaporte americano en líneaPara poder renovar su pasaporte americano por internet, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener un pasaporte vigente o que haya caducado hace menos de cinco años y cuya validez era de 10 años.

Ser mayor de 25 años .

. No solicitar cambios de datos personales, como nombre o sexo.

No viajar durante al menos seis semanas desde la fecha de solicitud .

. Contar con una dirección postal en algún estado o territorio de Estados Unidos.

Poseer el pasaporte físico en buen estado, sin daños.

No aplica para casos de pérdida o robo del pasaporte.

Asimismo, los ciudadanos naturalizados pueden solicitar su primer pasaporte americano completando el formulario DS-11, siguiendo los procedimientos tradicionales o electrónicos según corresponda.