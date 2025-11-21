Black Friday 2025: Apple iPad A16 tiene el precio más bajo de su historia con un 20% de descuento

A vísperas del Black Friday 2025 , Apple ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas de la temporada: el Apple iPad A16 se encuentra disponible por $279 dólares, un 20% de descuento respecto a su valor habitual.

Este es oficialmente el precio más bajo que ha alcanzado la tableta desde su lanzamiento, de acuerdo con Engadget , convirtiéndola en una oportunidad imperdible para quienes buscaban un dispositivo potente sin pagar el costo de un modelo Pro.

La mejor tablet económica de Apple

El iPad A16 se ha consolidado como la mejor tablet económica de Apple , ideal para estudiantes, usuarios casuales o quienes necesitan un equipo fiable para ver contenido en streaming, tomar notas, navegar por internet o trabajar en aplicaciones creativas. Su propuesta equilibrada lo convierte en uno de los productos estrella del catálogo de entrada de la marca.

En su interior incorpora el chip A16, el mismo procesador presente en el iPhone 15 , lo que garantiza un rendimiento rápido, eficiente y con soporte para futuras versiones de iPadOS durante varios años. Ya sea para editar documentos, dibujar, usar apps educativas o participar en videollamadas, la experiencia se mantiene fluida y confiable.

El dispositivo integra una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas (2360 x 1640), con 500 nits de brillo, colores vibrantes y excelente nitidez para contenido multimedia. Aunque no cuenta con la tecnología XDR del iPad Pro, ofrece una calidad más que suficiente para la mayoría de tareas creativas y de entretenimiento.

Su diseño conserva el estilo minimalista de Apple, con bordes planos, marcos delgados y una estructura de aluminio ligera y resistente.

Cámaras, conectividad y batería

Entre sus características adicionales incluye una cámara trasera de 12 MP y una cámara frontal Center Stage de 12 MP, ubicada en el borde horizontal para ofrecer un ángulo más natural en videollamadas. También suma Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C y Touch ID en el botón superior. Su autonomía de hasta 10 horas se mantiene en línea con otros modelos de la marca.

Este modelo funciona con el Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil de primera generación con adaptador USB-C, además del Magic Keyboard Folio. Aunque no es compatible con el Apple Pencil Pro, ofrece todo lo necesario para dibujar, anotar documentos o desarrollar proyectos creativos.

