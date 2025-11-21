iPhone: Sigue estos pasos para saber si alguien te tiene bloqueado en iMessage

Detectar si alguien te bloqueó en iMessage no siempre es evidente, pero existen señales claras dentro del ecosistema del iPhone que pueden ayudarte a descubrirlo.

Desde el color del globo de chat hasta el estado de las videollamadas, estos métodos (vía Guiding Tech ) te permitirán saber si tu contacto decidió no recibir más tus mensajes.

Revisar el color del globo de chat en iMessage

La señal más evidente es el color del globo. En condiciones normales, los mensajes enviados vía iMessage aparecen en un globo azul. Si de pronto comienzan a verse verdes, significa que tu mensaje se está enviando como SMS, lo que podría indicar que fuiste bloqueado.

El color verde también puede aparecer si el contacto tiene desactivado iMessage, pero si ocurre de forma persistente, es una señal clara de bloqueo.

Buscar confirmaciones de lectura

Otra pista útil es revisar si aparece la etiqueta "Entregado" o "Leído" debajo de tus mensajes. Cuando un iMessage se muestra como leído, sabes que llegó al destinatario.

Pero si tus mensajes dejan de mostrar estas confirmaciones, o si se envían como SMS, que nunca las muestran, es posible que estés bloqueado.

A diferencia de los SMS enviados a dispositivos Android , los iMessage sí soportan estas confirmaciones, por lo que su ausencia prolongada es significativa.

Intenta una videollamada o verifica si tienes la “lunita”

Si sospechas un bloqueo, intenta hacer una videollamada vía FaceTime. Al bloquear a alguien, el sistema impide que esa persona pueda iniciar videollamadas contigo. Si la llamada no conecta o falla de inmediato, es otro indicador fuerte de que fuiste bloqueado.

Antes de sacar conclusiones, revisa si aparece el ícono de la Luna en la conversación. Eso significa que el contacto activó No molestar o un modo de Concentración, por lo que simplemente tiene silenciadas las notificaciones.

En este caso, no estás bloqueado: tus mensajes sí llegan, pero quizá no los vea de inmediato.

Verificar el estado de iMessage en tu iPhone

A veces el problema no es el contacto, sino tu propio dispositivo. Para comprobar que tu iMessage funciona correctamente:

Ve a Ajustes > Mensajes > iMessage y asegúrate de que esté activado.

y asegúrate de que esté activado. En Enviar y recibir, selecciona tu número de móvil para enviar iMessages.

Si usas un correo de iCloud en lugar de tu número, el destinatario podría no reconocerte. Además, puedes consultar la página oficial de Estado del Sistema de Apple para verificar si el servicio tiene fallos.

