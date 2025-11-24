Morgan Geyser, la adolescente del caso “Slender Man”, se fuga y genera alarma en EUA

La reciente búsqueda de Morgan Geyser, una de las adolescentes involucradas en el ataque asociado a “Slender Man” en 2014, ha generado nueva preocupación en Estados Unidos. La joven, bajo supervisión estatal, fue reportada como desaparecida tras abandonar un hogar comunitario en Wisconsin y desconectar su dispositivo de rastreo.

Según la Policía de Madison, la alerta se emitió el domingo por la mañana después de que la pulsera electrónica de Geyser dejara de reportar señal. Fue vista por última vez el sábado en compañía de un adulto, lo que activó un operativo de búsqueda en varias zonas de EUA.

El lunes al amanecer, la Policía de Posen, en Illinois, confirmó su detención. Los agentes acudieron a un reporte en una estación de servicio y encontraron a un hombre y una mujer ocultándose detrás del edificio. La joven se negó inicialmente a identificarse y aseguró haber hecho “algo muy grave”, sugiriendo a los oficiales buscar su nombre en Google.

Antecedentes del caso y detención en Illinois

Tras verificar su identidad, las autoridades confirmaron que se trataba de Morgan Geyser, buscada activamente en Wisconsin. La joven fue una de las dos participantes del ataque vinculado a Slender Man y fue declarada culpable de intento de homicidio intencional en primer grado. Más tarde ingresó a un instituto psiquiátrico y, desde principios de este año, cumplía libertad condicional en un hogar comunitario.

El hombre que la acompañaba fue detenido por allanamiento ilegal y obstrucción de identificación, al proporcionar un nombre falso . Posteriormente fue liberado, de acuerdo con la policía local.

Según documentos judiciales, Geyser compareció el lunes ante un tribunal en Markham, Illinois. Se ordenó su detención en la cárcel del condado de Cook, a la espera de una audiencia de extradición hacia Wisconsin.

El abogado de Geyser expresa preocupación por su entorno

El abogado de la joven, Tony Cotton, señaló en un mensaje transmitido el domingo que desconocía el paradero de su clienta y le había pedido entregarse. En un comunicado posterior a NBC Chicago, expresó su principal temor: la dificultad de Geyser para relacionarse de manera segura con adultos, en especial con hombres mayores.

Cotton indicó que aún no está claro si la salida del hogar comunitario fue voluntaria o si pudo intervenir algún tipo de coerción. Aun así, afirmó sentirse aliviado de que Geyser haya sido hallada sin lesiones y puesta nuevamente bajo custodia.