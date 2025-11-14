Suspenden la norma que restringía licencias de conducir a migrantes

Una corte federal de apelaciones en Washington, D.C, en Estados Unidos. determinó que las restricciones del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) para que inmigrantes obtengan licencias de conducir comerciales no pueden ser aplicadas, informó Fox News.

El tribunal concluyó que el gobierno federal no siguió los procedimientos administrativos adecuados al crear la nueva regla. Según la decisión, la agencia tampoco justificó cómo las restricciones propuestas mejorarían la seguridad vial, un requisito esencial para la validez de este tipo de medidas regulatorias.

Los jueces destacaron que, según datos de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA, por sus siglas en inglés), aproximadamente el 5% de las licencias comerciales pertenecen a inmigrantes.

Esta información fue clave para cuestionar la lógica de las restricciones, pues no demuestra un riesgo desproporcionado asociado con conductores inmigrantes y que fue el fundamento principal para promover la medida.

Quiénes se iban a ver afectados por la regulación

La decisión del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California iba a impactar directamente a 17,000 conductores inmigrantes cuyas licencias comerciales fueron emitidas mientras contaban con autorización temporal para trabajar en Estados Unidos.

Una auditoría federal realizada por la Agencia Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA) reveló que numerosos permisos superaban el periodo de validez migratoria, lo que motivó la revocación, informó AP . Según la Secretaría de Transporte de EUA, los estados deberán ahora verificar el estatus migratorio en una base de datos nacional antes de renovar o emitir licencias comerciales.