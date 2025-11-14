Detienen a trabajadores agrícolas en redadas masivas en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejecutó una amplia operación en varias zonas de Florida como parte del recrudecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, según reportes de NBC News.

La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, ofreció detalles del operativo, que forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a aumentar los arrestos y las expulsiones de inmigrantes con antecedentes penales, aunque no se ofrecieron detalles específicos de estas acusaciones.

Una operación marcada por el endurecimiento de la política migratoria

De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo conocido como “Dirtbag” se llevó a cabo con el apoyo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Las autoridades destacaron que la acción se enmarca dentro del fortalecimiento de la colaboración entre agencias estatales y federales a través del acuerdo 287G.

Este acuerdo permite que policías locales participen directamente en la identificación y procesamiento de personas consideradas "removibles" bajo las leyes migratorias de Estados Unidos, una herramienta que ha sido clave en los planes migratorios reforzados bajo la administración de Trump y respaldados por el gobernador Ron DeSantis, uno de sus principales aliados.

Críticas y preocupación por el aumento de arrestos a inmigrantes

Organizaciones y defensores de derechos civiles han expresado preocupación por el aumento de operativos, señalando que muchas personas arrestadas enfrentan procesos rápidos de deportación, incluso cuando existen dudas sobre su país de origen o su situación legal