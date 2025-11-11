Los aeropuertos de EUA con más vuelos cancelados por el cierre de gobierno

Un reportaje de Business Insider identificó los aeropuertos más afectados por las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos , en medio del cierre temporal del gobierno y la escasez de personal de control aéreo. Por cuarto día consecutivo, más de 1,000 vuelos fueron cancelados en todo el país debido a la ausencia de trabajadores esenciales del tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el domingo la suspensión del tráfico de aviación general en 12 aeropuertos por falta de personal, entre ellos el Reagan Washington National. La medida llega mientras el cierre del gobierno alcanza una cifra récord de 41 días sin financiación federal, lo que ha dejado a miles de empleados suspendidos o trabajando sin salario desde el 1 de octubre.

WATCH LIVE: Forty major airports slash schedules by 6% as the government shutdown plunges travel into chaos.@Grady_Trimble reports live from one of the nation’s busiest terminals. https://t.co/BDqcjh5spy — FOX Business (@FoxBusiness) November 11, 2025

Según la firma Cirium, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago ha sido el más afectado desde el viernes, con 673 cancelaciones. Parte de estas se atribuye también a una tormenta de nieve que afectó la ciudad el domingo y el lunes. Le sigue el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo y principal centro de operaciones de Delta Air Lines, con 599 vuelos suspendidos.

La FAA indicó que las rutas regionales y nacionales son las más afectadas, mientras que los vuelos internacionales no han sido objeto de una reducción obligatoria. Entre el viernes y el martes se registraron 8,148 cancelaciones, y el domingo se convirtió en el cuarto peor día del año, con más de 2,600 vuelos suspendidos.

La mayoría de las aerolíneas cuentan con cláusulas que permiten a los pasajeros cambiar o cancelar vuelos durante situaciones excepcionales. Además, la FAA recordó que las compañías están obligadas a ofrecer reembolsos completos y, cuando sea posible, reubicar a los viajeros en rutas alternativas.

¿Qué pasa con el cierre de gobierno y qué se plantea en el Senado?

El cierre del gobierno se mantiene mientras el Congreso continúa dividido respecto al paquete de financiamiento federal.

En el Senado, legisladores han impulsado un proyecto de financiación temporal para reabrir las agencias afectadas y permitir el retorno de personal esencial, incluido el control aéreo. Sin embargo, aún requiere consenso para avanzar hacia la Cámara de Representantes.

La propuesta busca restablecer fondos, garantizar el pago pendiente de empleados federales y evitar que el impacto siga afectando áreas como el transporte aéreo, la seguridad y la administración de servicios públicos.

Las negociaciones continúan y se espera una votación en los próximos días. Entretanto, la FAA advirtió que nuevas cancelaciones y demoras podrían presentarse si no se restablece el financiamiento.